Не покупайте протеиновые батончики — сделайте эти домашние, и вы забудете о магазинных навсегда

Еда

Эти домашние протеиновые батончики сочетают в себе арахисовое масло и шоколад, а также содержат полезные для здоровья ингредиенты. Они разработаны для тех, кто ценит белок и натуральные подсластители. Батончики содержат 13 граммов белка и могут стать идеальным перекусом после тренировки или полезным десертом на каждый вечер.

Протеиновые батончики
Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Протеиновые батончики

Ингредиенты

Для приготовления 12 батончиков вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 стакан натуральной сливочной арахисовой пасты
  • 2 стакана овсяных хлопьев (или 1 стакан миндальной муки)
  • 1/2 стакана несладкого протеинового порошка
  • 10 фиников без косточек
  • 1 столовая ложка семян конопли (по желанию)
  • 1 чайная ложка чистого экстракта ванили
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы (по желанию)
  • Щепотка морской соли
  • 1/4 стакана шоколадной крошки
  • 2 столовые ложки растопленного сливочного масла (или растопленного кокосового масла)

Пошаговый рецепт

  1. Переложите овсяные хлопья в кухонный комбайн и измельчите до более мелкого состояния.
  2. Добавьте арахисовую пасту, протеиновый порошок, финики без косточек и семена конопли (если используете). Измельчайте до образования густого теста.
  3. Выложите смесь с арахисовым маслом в застеленную пергаментной бумагой квадратную форму размером около 20 см, формируя ровный слой.
  4. Приготовление шоколадного слоя: Разогревайте шоколадную крошку и масло в миске, пригодной для использования в микроволновой печи, в течение 20 секунд, тщательно помешивая между каждым интервалом, пока они не расплавятся (всего около 60-80 секунд).
  5. Равномерно распределите растопленную шоколадную смесь по слою арахисового масла.
  6. Охладите в холодильнике не менее 30 минут или пока шоколад не застынет.
  7. Потяните за пергаментную бумагу, чтобы отделить всю партию от формы, и переложите на разделочную доску.
  8. Острым ножом разрежьте протеиновые батончики на отдельные порции.

Хранение

  • Храните протеиновые батончики в пакете с застежкой-молнией или герметичном контейнере в холодильнике до 10 дней.
  • Заморозьте на срок до 3 месяцев в контейнере, подходящем для заморозки, или в пакете с застежкой-молнией, советует theroastedroot.net.

Советы по адаптации рецепта

  • Замените арахисовую пасту на кешью, подсолнечное или миндальное масло. Любая ореховая или семенная паста подойдет, если её хорошо перемешать и дать стечь.
  • Используйте 3/4 стакана овсяной муки вместо овсяных хлопьев, если они у вас уже есть.
  • При желании перед тем, как поставить в холодильник, посыпьте шоколадный слой морской солью.
  • Добавьте от 1/2 до 2/3 стакана измельченных грецких орехов, пекана, изюма или сушеной клюквы для разнообразия вкусов.

Уточнения

Бато́нчик — сладость прямоугольной формы, содержащая какао, сахар, молоко, карамельную нугу, орехи или фрукты (шоколадный или карамельный батончик).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
