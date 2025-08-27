Не покупайте протеиновые батончики — сделайте эти домашние, и вы забудете о магазинных навсегда

Эти домашние протеиновые батончики сочетают в себе арахисовое масло и шоколад, а также содержат полезные для здоровья ингредиенты. Они разработаны для тех, кто ценит белок и натуральные подсластители. Батончики содержат 13 граммов белка и могут стать идеальным перекусом после тренировки или полезным десертом на каждый вечер.

Ингредиенты

Для приготовления 12 батончиков вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 стакан натуральной сливочной арахисовой пасты

2 стакана овсяных хлопьев (или 1 стакан миндальной муки)

1/2 стакана несладкого протеинового порошка

10 фиников без косточек

1 столовая ложка семян конопли (по желанию)

1 чайная ложка чистого экстракта ванили

1/2 чайной ложки молотой корицы (по желанию)

Щепотка морской соли

1/4 стакана шоколадной крошки

2 столовые ложки растопленного сливочного масла (или растопленного кокосового масла)

Пошаговый рецепт

Переложите овсяные хлопья в кухонный комбайн и измельчите до более мелкого состояния. Добавьте арахисовую пасту, протеиновый порошок, финики без косточек и семена конопли (если используете). Измельчайте до образования густого теста. Выложите смесь с арахисовым маслом в застеленную пергаментной бумагой квадратную форму размером около 20 см, формируя ровный слой. Приготовление шоколадного слоя: Разогревайте шоколадную крошку и масло в миске, пригодной для использования в микроволновой печи, в течение 20 секунд, тщательно помешивая между каждым интервалом, пока они не расплавятся (всего около 60-80 секунд). Равномерно распределите растопленную шоколадную смесь по слою арахисового масла. Охладите в холодильнике не менее 30 минут или пока шоколад не застынет. Потяните за пергаментную бумагу, чтобы отделить всю партию от формы, и переложите на разделочную доску. Острым ножом разрежьте протеиновые батончики на отдельные порции.

Хранение

Храните протеиновые батончики в пакете с застежкой-молнией или герметичном контейнере в холодильнике до 10 дней.

Заморозьте на срок до 3 месяцев в контейнере, подходящем для заморозки, или в пакете с застежкой-молнией, советует theroastedroot.net.

Советы по адаптации рецепта

Замените арахисовую пасту на кешью, подсолнечное или миндальное масло. Любая ореховая или семенная паста подойдет, если её хорошо перемешать и дать стечь.

Используйте 3/4 стакана овсяной муки вместо овсяных хлопьев, если они у вас уже есть.

При желании перед тем, как поставить в холодильник, посыпьте шоколадный слой морской солью.

Добавьте от 1/2 до 2/3 стакана измельченных грецких орехов, пекана, изюма или сушеной клюквы для разнообразия вкусов.

Уточнения

