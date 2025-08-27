Не покупайте протеиновые батончики — сделайте эти домашние, и вы забудете о магазинных навсегда

Эти домашние протеиновые батончики сочетают в себе арахисовое масло и шоколад, а также содержат полезные для здоровья ингредиенты. Они разработаны для тех, кто ценит белок и натуральные подсластители. Батончики содержат 13 граммов белка и могут стать идеальным перекусом после тренировки или полезным десертом на каждый вечер.
Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Протеиновые батончики
Ингредиенты
Для приготовления 12 батончиков вам понадобятся следующие ингредиенты:
1 стакан натуральной сливочной арахисовой пасты
2 стакана овсяных хлопьев (или 1 стакан миндальной муки)
1/2 стакана несладкого протеинового порошка
10 фиников без косточек
1 столовая ложка семян конопли (по желанию)
1 чайная ложка чистого экстракта ванили
1/2 чайной ложки молотой корицы (по желанию)
Щепотка морской соли
1/4 стакана шоколадной крошки
2 столовые ложки растопленного сливочного масла (или растопленного кокосового масла)
Пошаговый рецепт
Переложите овсяные хлопья в кухонный комбайн и измельчите до более мелкого состояния.
Добавьте арахисовую пасту, протеиновый порошок, финики без косточек и семена конопли (если используете). Измельчайте до образования густого теста.
Выложите смесь с арахисовым маслом в застеленную пергаментной бумагой квадратную форму размером около 20 см, формируя ровный слой.
Приготовление шоколадного слоя: Разогревайте шоколадную крошку и масло в миске, пригодной для использования в микроволновой печи, в течение 20 секунд, тщательно помешивая между каждым интервалом, пока они не расплавятся (всего около 60-80 секунд).
Равномерно распределите растопленную шоколадную смесь по слою арахисового масла.
Охладите в холодильнике не менее 30 минут или пока шоколад не застынет.
Потяните за пергаментную бумагу, чтобы отделить всю партию от формы, и переложите на разделочную доску.
Острым ножом разрежьте протеиновые батончики на отдельные порции.
Хранение
Храните протеиновые батончики в пакете с застежкой-молнией или герметичном контейнере в холодильнике до 10 дней.
Заморозьте на срок до 3 месяцев в контейнере, подходящем для заморозки, или в пакете с застежкой-молнией, советует theroastedroot.net.
Советы по адаптации рецепта
Замените арахисовую пасту на кешью, подсолнечное или миндальное масло. Любая ореховая или семенная паста подойдет, если её хорошо перемешать и дать стечь.
Используйте 3/4 стакана овсяной муки вместо овсяных хлопьев, если они у вас уже есть.
При желании перед тем, как поставить в холодильник, посыпьте шоколадный слой морской солью.
Добавьте от 1/2 до 2/3 стакана измельченных грецких орехов, пекана, изюма или сушеной клюквы для разнообразия вкусов.
Уточнения
Бато́нчик — сладость прямоугольной формы, содержащая какао, сахар, молоко, карамельную нугу, орехи или фрукты (шоколадный или карамельный батончик).