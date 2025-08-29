Фаршированные баклажаны — ужин, который не забудется

3:17 Your browser does not support the audio element. Еда

В жаркое время года особенно хочется блюд, которые одновременно питательны и лёгки. Запечённые баклажаны с начинкой из кускуса и овощей — именно такой вариант. Это полноценное вегетарианское блюдо, которое может выступать как гарниром, так и самостоятельным приёмом пищи. Аромат тимьяна, сладость запечённых овощей и свежесть базилика превращают простой рецепт в яркое сезонное блюдо.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фаршированные баклажаны

Ингредиенты (на 4 порции)

3 овальных баклажана

125 г кускуса

150 г овощного бульона

150 г зернистого зелёного горошка

2 стебля сельдерея

2 моркови

2 помидора

Свежий базилик — несколько листьев

Оливковое масло первого холодного отжима

2-3 зубчика чеснока

Веточки тимьяна

Соль, чёрный перец

Смешанные специи — по вкусу

Подготовка баклажанов

Баклажаны тщательно моют и разрезают вдоль на две половинки. Мякоть надрезают крест-накрест — неглубоко, но достаточно, чтобы пропитать специями. Поверхность смазывают оливковым маслом, солят, а в прорези вставляют кусочки чеснока. Сверху выкладывают веточки тимьяна. Половинки запекают в духовке при температуре 180 °C около 20-25 минут, пока мякоть не станет мягкой.

Подготовка кускуса

Перед тем как заваривать кускус, его сбрызгивают небольшим количеством оливкового масла — это помогает сохранить структуру и придаёт дополнительный аромат. Затем крупу заливают кипящим овощным бульоном и накрывают миску плёнкой или крышкой. Через 10 минут кускус будет готов к использованию.

Обработка овощей

Помидоры надрезают, бланшируют, очищают от кожуры, вырезают мякоть и нарезают небольшими кубиками. Зелёный горошек бланшируют в кипящей воде без соли в течение одной минуты, затем откидывают на дуршлаг. Морковь и сельдерей очищают, мелко нарезают и обжаривают на сковороде в небольшом количестве масла с солью и перцем около 10 минут, затем добавляют горошек и прогревают ещё одну минуту.

Сборка блюда

Из запечённых баклажанов аккуратно удаляют чеснок. Мякоть осторожно вынимают ложкой, не повреждая стенки, и слегка разминают, чтобы получилось удобное углубление. Извлечённую мякоть измельчают и смешивают с готовым кускусом и половиной овощной смеси.

Этой начинкой наполняют половинки баклажанов. Сверху выкладывают оставшиеся овощи, нарезанные кубики помидоров и свежие листья базилика. Блюдо можно подать как тёплым, так и охлаждённым.

Советы по вариациям и подаче

Если хочется более яркой кислинки — можно добавить немного лимонного сока или цедры. Для пикантности — немного молотого кориандра или зиры в кускус. Подавая блюдо, можно сбрызнуть баклажаны ароматным маслом с базиликом или посыпать тёртым сыром, если хочется сделать его более сытным.

Уточнения

Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён. Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ.

