Эти крылышки съедают быстрее, чем они остывают: рецепт с хитрым соусом

Еда

Шашлычки из куриных крыльев с медом — это лёгкое и весёлое блюдо, которое одинаково понравится и взрослым, и детям. Оно подходит как для обеда, так и для ужина, а готовить его можно даже в будни: процесс занимает минимум времени и не требует особых кулинарных навыков. Главное — заранее замариновать мясо, чтобы оно получилось ароматным и нежным.

Шашлыки из куриных крыльев
Шашлыки из куриных крыльев

Ингредиенты

Для начала крылышки нужно разделить на две части и замариновать. Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

  • 8 больших куриных крылышек;

  • 100 г моркови;

  • половина свежего огурца;

  • половина зелёного яблока;

  • веточка розмарина;

  • 2 зубчика чеснока;

  • сок 1 лимона;

  • 2 ст. л. мёда;

  • оливковое масло первого холодного отжима;

  • соль по вкусу;

  • чёрный перец по вкусу.

Мясо достаточно выдержать всего час — оно успеет пропитаться ароматами и станет более мягким.

Запекание в духовке

Когда время маринования истекло, крылышки нанизывают на деревянные или металлические шпажки. Их выкладывают на противень, застеленный бумагой для выпечки, и ставят в духовку, разогретую до 200 °C. Первичная запеканка длится около 40 минут. После этого мясо достают, обильно смазывают медом и отправляют обратно, но уже при температуре 180 °C ещё на 10 минут. Такой приём позволяет получить красивую золотистую корочку и лёгкий сладковатый вкус.

Овощное сопровождение

Шашлыки подаются не с привычным соусом, а с лёгким и освежающим салатом. Для него берут половину огурца, зелёное яблоко и морковь. Все ингредиенты нарезают мелкими кубиками и заправляют оливковым маслом, соком лимона, солью и небольшим количеством чеснока. В итоге получается лёгкий гарнир, который прекрасно оттеняет мясо и добавляет блюду свежести.

Полезные советы по приготовлению

Чтобы шашлычки получились особенно вкусными, стоит помнить несколько хитростей. Если использовать металлические шампуры, мясо будет лучше прожариваться изнутри, а деревянные шпажки обязательно нужно предварительно замочить в воде — иначе они могут подгореть. Также важно не передержать мясо в духовке: куриные крылышки довольно нежные, и при слишком долгом запекании они потеряют сочность.

Чем можно заменить ингредиенты

Если под рукой нет розмарина, его легко заменить тимьяном или орегано. Мед подойдёт любой — цветочный, липовый или гречишный, главное, чтобы он был натуральным. В качестве гарнира вместо яблока и моркови можно использовать свежий болгарский перец или помидоры — это сделает вкус более насыщенным и добавит летних ноток. При желании можно приготовить и соус на основе йогурта или сметаны с чесноком — он отлично сочетается с мясом и овощами.

Когда подавать блюдо

Шашлыки из куриных крыльев хороши как в горячем, так и в остывшем виде. Их удобно брать с собой на пикник, подавать к праздничному столу или просто радовать семью в выходные. Особенно вкусно они сочетаются с лёгкими овощными закусками, зеленью и свежим хлебом.

Немного о пользе

Куриные крылышки богаты белком и содержат меньше жира, чем красное мясо. А маринад на основе лимона и чеснока делает их не только вкусными, но и полезными: чеснок укрепляет иммунитет, розмарин улучшает пищеварение, а лимонный сок придаёт лёгкость блюду. Мед же не только добавляет сладости, но и обогащает блюдо антиоксидантами.

Уточнения

Со́ус — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.

