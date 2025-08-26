Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:05
Еда

Многие дачники удивляются: почему одни перцы краснеют быстро, а другие неделями остаются зелёными? Оказывается, цвет плодов зависит не только от сорта, но и от условий. Зная хитрости, можно заставить перцы дозреть всего за несколько дней.

Перец
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Перец

Этилен — главный секрет

Красный цвет появляется благодаря газу этилену, который выделяется при созревании. Его можно использовать для ускорения процесса:

  • положите зелёные перцы в бумажный пакет с яблоком или бананом — эти фрукты активно вырабатывают этилен;

  • если плоды остаются на кусте, опрыскайте их раствором йода (1 капля на литр воды) — это безопасно стимулирует обменные процессы.

Условия для быстрого созревания

  • Температура: при +25-28 °C пигменты образуются быстрее, а в прохладе процесс затягивается.

  • Солнце: срезанные плоды, оставленные на подоконнике, теряют зелёный цвет под действием света.

  • Калий: подкормка в августе ускоряет созревание, а его нехватка тормозит процессы.

  • Минимум полива: лёгкий стресс от засухи заставляет растение завершать цикл быстрее.

Практические приёмы

  • Куст с недозрелыми плодами можно аккуратно выкопать и подвесить корнями вверх в тёплом месте — перцы дозреют за несколько дней.

  • Если нужно покрасить только часть урожая, плоды накрывают плотной тканью: в изолированной среде этилен скапливается быстрее.

Важный нюанс

Неравномерное покраснение с пятнами — особенность некоторых гибридов, а не болезнь. Со временем окраска станет равномерной.

Эксперты предупреждают: некоторые продавцы используют химические стимуляторы для ускорения дозревания, но такие плоды теряют вкус и аромат.

Природные методы — этилен, тепло, солнце и правильное питание — позволяют превратить зелёный перец в ярко-красный всего за 3 дня.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
