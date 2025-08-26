Вы до сих пор моете курицу? Это опасная ошибка, которая заражает всю кухню

Многие хозяйки уверены, что ополаскивание сырой курицы — это залог чистоты. Но на самом деле эта привычка опасна и может привести к заражению кухни вредными бактериями.

Чем опасно мытьё курицы

Брызги воды разносят сальмонеллу и кампилобактер на раковину, столешницу и посуду.

Исследования CDC (США) подтверждают: мытьё курицы увеличивает риск пищевых инфекций.

Вредные микроорганизмы вызывают серьёзные проблемы с пищеварением.

Что действительно обезвреживает бактерии

Температура выше 74 °C при жарке или запекании полностью уничтожает патогены.

Мытьё водой не убирает бактерии, но смывает естественные соки, из-за чего мясо становится суше.

Что советуют эксперты

Вместо мытья промокните курицу бумажным полотенцем , убрав лишнюю влагу.

После контакта с сырой птицей мойте руки, ножи и доски горячей водой с мылом.

Поддерживайте чистоту рабочей поверхности — это важнее, чем "омывание" курицы.

Международные рекомендации

Великобритания и другие страны официально предостерегают от мытья курицы. Такой шаг помогает снизить количество случаев пищевых отравлений в быту.

Мытьё курицы не делает её безопаснее, а наоборот — повышает риск заражения. Настоящая защита здоровья — это правильная термическая обработка и чистота на кухне.

