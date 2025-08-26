Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гречка дешевеет или дорожает: эксперты объяснили ситуацию на рынке в 2025 году
Подкова из белого песка: пока Бали шумит, этот пляж в Индонезии дарит тишину и спокойную воду
Эксперт Бондарь: как жильцы могут зарабатывать на общем имуществе
Матвиенко о Евровидении и Интервидении: раскрыта ключевая разница
Молдавия объявила войну России: Кишинев душит посольство санкциями
Дженнифер Лопес показала редкий снимок с одним из своих 17-летних близнецов
Франция на грани взрыва: Движение 10 сентября сотрясёт страну
76-летний Леонтьев заставил плакать зрителей Новой волны: что произошло на концерте
Плесень спасает, а не убивает: шокирующая правда о семенах помидоров

Вы до сих пор моете курицу? Это опасная ошибка, которая заражает всю кухню

1:32
Еда

Многие хозяйки уверены, что ополаскивание сырой курицы — это залог чистоты. Но на самом деле эта привычка опасна и может привести к заражению кухни вредными бактериями.

Куриная тушка
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Куриная тушка

Чем опасно мытьё курицы

  • Брызги воды разносят сальмонеллу и кампилобактер на раковину, столешницу и посуду.

  • Исследования CDC (США) подтверждают: мытьё курицы увеличивает риск пищевых инфекций.

  • Вредные микроорганизмы вызывают серьёзные проблемы с пищеварением.

Что действительно обезвреживает бактерии

  • Температура выше 74 °C при жарке или запекании полностью уничтожает патогены.

  • Мытьё водой не убирает бактерии, но смывает естественные соки, из-за чего мясо становится суше.

Что советуют эксперты

  • Вместо мытья промокните курицу бумажным полотенцем, убрав лишнюю влагу.

  • После контакта с сырой птицей мойте руки, ножи и доски горячей водой с мылом.

  • Поддерживайте чистоту рабочей поверхности — это важнее, чем "омывание" курицы.

Международные рекомендации

Великобритания и другие страны официально предостерегают от мытья курицы. Такой шаг помогает снизить количество случаев пищевых отравлений в быту.

Мытьё курицы не делает её безопаснее, а наоборот — повышает риск заражения. Настоящая защита здоровья — это правильная термическая обработка и чистота на кухне.

Уточнения

Ку́рица курятина; блюдо из неё.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Домашние животные
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности Аудио 
Вомбаты формируют кубические фекалии для меток территории, говорят ученые
Домашние животные
Вомбаты формируют кубические фекалии для меток территории, говорят ученые Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Дженнифер Лопес показала редкий снимок с одним из своих 17-летних близнецов
Франция на грани взрыва: Движение 10 сентября сотрясёт страну
76-летний Леонтьев заставил плакать зрителей Новой волны: что произошло на концерте
Плесень спасает, а не убивает: шокирующая правда о семенах помидоров
У зла есть свой запах: собаки способны унюхать адреналин и дурные намерения человека
Когда лучше делать пластику: хирург Зленко советует планировать операции на осень
Киркоров раскрыл планы на 1 сентября: в какую школу в этом году пойдут дети певца
Лососевая икра становится доступнее? Что происходит с ценами
Кнэрсборо: английский город среди холмов Йоркшира, в котором оживают истории прошлого
Христианский бодибилдер рассказывает, как фитнес служит Богу: Ваше тело — храм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.