Вы до сих пор моете курицу? Это опасная ошибка, которая заражает всю кухню

Многие хозяйки уверены, что ополаскивание сырой курицы — это залог чистоты. Но на самом деле эта привычка опасна и может привести к заражению кухни вредными бактериями.
Брызги воды разносят сальмонеллу и кампилобактер на раковину, столешницу и посуду.
Исследования CDC (США) подтверждают: мытьё курицы увеличивает риск пищевых инфекций.
Вредные микроорганизмы вызывают серьёзные проблемы с пищеварением.
Температура выше 74 °C при жарке или запекании полностью уничтожает патогены.
Мытьё водой не убирает бактерии, но смывает естественные соки, из-за чего мясо становится суше.
Вместо мытья промокните курицу бумажным полотенцем, убрав лишнюю влагу.
После контакта с сырой птицей мойте руки, ножи и доски горячей водой с мылом.
Поддерживайте чистоту рабочей поверхности — это важнее, чем "омывание" курицы.
Великобритания и другие страны официально предостерегают от мытья курицы. Такой шаг помогает снизить количество случаев пищевых отравлений в быту.
Мытьё курицы не делает её безопаснее, а наоборот — повышает риск заражения. Настоящая защита здоровья — это правильная термическая обработка и чистота на кухне.
