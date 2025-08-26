Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гречка дешевеет: как урожай 2025 года сделал крупу доступной каждому
Обычная мебель выигрывает у дизайнерской: почему стандарт делает интерьер просторнее
Катя Гордон торжествует: Елена Товстик разрыдалась на плечах Андрея Малахова
Ветеринары назвали морковь безопасным и полезным лакомством для собак
Смерть за рулём: автобус без водителя врезался в иномарки в Новосибирске
Для уменьшения объёма талии важно общее снижение процента жира в организме
Секретный объект ВСУ раскрыт: Россия уничтожила опорный пункт Украины на Донбассе
ЕС идёт ва-банк: Брюссель придумал, как сломить Венгрию и Словакию
Пропустите осенний посев — весной придётся покупать мешки удобрений: решение в растениях-кормильцах

Плов доводит до гастрономического экстаза — но только на второй день: магия, подтверждённая поварами

1:30
Еда

Свежесваренный плов ароматен и сытен, но его истинный вкус раскрывается только спустя сутки. Это не миф, а результат кулинарных и химических процессов, происходящих в готовом блюде.

Плов в казане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Плов в казане

Что меняется после готовки

  • Жир распределяется равномерно. Каждая рисинка пропитывается, становясь нежной.

  • Мясо продолжает отдавать соки. Волокна насыщают рис дополнительным ароматом.

  • Специи доходят до пика. Зира, барбарис, кардамон образуют новые вкусовые сочетания.

  • Крахмал изменяет структуру. Остывший рис становится сливочным и мягким.

  • Лёгкое окисление жиров. Оно работает как "выдержка вина", добавляя глубины вкусу.

Роль посуды

Глиняная или чугунная утварь помогает плову "дойти": она долго держит тепло, позволяя ингредиентам соединяться постепенно.

Как правильно разогреть

Повара советуют использовать пар, а не сковороду. Так сохраняется структура риса и не теряются ароматические масла.

Традиции и лайфхаки

В Средней Азии специально готовят плов с запасом — считается, что на вторые сутки он становится идеальным. А холодный плов из холодильника ценят за особую упругость риса и яркость специй.

Главное правило хранения — герметичная посуда, чтобы лишний кислород не испортил вкус.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины
Еда и рецепты
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины Аудио 
Постепенная обрезка в течение 2–3 лет омолаживает яблони и груши
Садоводство, цветоводство
Постепенная обрезка в течение 2–3 лет омолаживает яблони и груши Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Обычная мебель выигрывает у дизайнерской: почему стандарт делает интерьер просторнее
Катя Гордон торжествует: Елена Товстик разрыдалась на плечах Андрея Малахова
Ветеринары назвали морковь безопасным и полезным лакомством для собак
Смерть за рулём: автобус без водителя врезался в иномарки в Новосибирске
Для уменьшения объёма талии важно общее снижение процента жира в организме
Секретный объект ВСУ раскрыт: Россия уничтожила опорный пункт Украины на Донбассе
ЕС идёт ва-банк: Брюссель придумал, как сломить Венгрию и Словакию
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол о новых стандартах обучения водителей
Пропустите осенний посев — весной придётся покупать мешки удобрений: решение в растениях-кормильцах
Перепутал порядок клемм — получил шоу с искрами: как избежать замыкания при обслуживании аккумулятора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.