Все соки внутри: секрет сочной курицы без маринада, который скрывают профессионалы

Многие думают, что сочность курицы зависит только от маринада. Но профессиональные повара уверяют: секрет в технике приготовления и правильной температуре.
Перед жаркой курицу доводят до комнатной температуры — холодное мясо быстрее теряет сок.
Толщина кусков должна быть одинаковой, около 2 см, чтобы прожарка была равномерной.
Начинают готовить на сильном огне, чтобы "запечатать" соки.
Затем убавляют температуру и доводят под крышкой.
При запекании оптимальная температура — 180 °C: выше мясо пересушится.
После готовки мясу дают "отдохнуть" под фольгой 5-7 минут — соки равномерно распределяются.
Кожу лучше оставить при готовке — она работает как барьер для влаги.
Проверяйте не время, а температуру внутри: 74 °C - идеальная готовность.
Капля лимонного сока или белого вина в конце готовки освежает вкус.
Не протыкайте курицу вилкой во время готовки: каждое отверстие — это утечка сока.
Избегайте металлических форм для запекания: стекло и керамика сохраняют влагу лучше.
Даже без маринада куриная грудка может быть нежной и сочной. Главное — соблюдать технику: температура, отдых мяса и аккуратность в обращении с продуктом.
