Все соки внутри: секрет сочной курицы без маринада, который скрывают профессионалы

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие думают, что сочность курицы зависит только от маринада. Но профессиональные повара уверяют: секрет в технике приготовления и правильной температуре.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака и курица

Подготовка перед готовкой

Перед жаркой курицу доводят до комнатной температуры — холодное мясо быстрее теряет сок.

Толщина кусков должна быть одинаковой, около 2 см, чтобы прожарка была равномерной.

Обжарка и запекание

Начинают готовить на сильном огне, чтобы "запечатать" соки.

Затем убавляют температуру и доводят под крышкой.

При запекании оптимальная температура — 180 °C: выше мясо пересушится.

Маленькие хитрости шефов

После готовки мясу дают "отдохнуть" под фольгой 5-7 минут — соки равномерно распределяются.

Кожу лучше оставить при готовке — она работает как барьер для влаги.

Проверяйте не время, а температуру внутри: 74 °C - идеальная готовность.

Капля лимонного сока или белого вина в конце готовки освежает вкус.

Что не стоит делать

Не протыкайте курицу вилкой во время готовки: каждое отверстие — это утечка сока.

Избегайте металлических форм для запекания: стекло и керамика сохраняют влагу лучше.

Даже без маринада куриная грудка может быть нежной и сочной. Главное — соблюдать технику: температура, отдых мяса и аккуратность в обращении с продуктом.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

