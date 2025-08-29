Привычка, которая убивает вкус свеклы и моркови: почему соль — главный враг варёных корнеплодов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Многие считают варку овощей простейшим способом приготовления, но именно здесь кроются секреты, от которых зависит вкус и польза будущего блюда. Особенно это касается свёклы и моркови — частых гостей на нашем столе.

Фото: unsplash.com by Melissa LeGette
Как правильно варить морковь

Для приготовления моркови понадобится примерно полчаса. Перед варкой её очищают, нарезают и отправляют в кастрюлю с водой. Варить лучше при слабом кипении, закрыв крышкой.
Опытные хозяйки советуют добавить в воду пару кусочков сахара — так морковь получится более сладкой и насыщенной по вкусу.

Особенности варки свёклы

Свёкла требует куда больше времени. Чтобы ускорить процесс, кулинары рекомендуют варить её в небольшом количестве воды, периодически подливая свежую. Такой приём помогает корнеплоду приготовиться быстрее, сохранив вкус и сочность.

Почему лучше не солить

Морковь и свёклу принято варить без соли. Она ухудшает их естественный вкус и мешает корнеплодам раскрыть сладость. Если соль и нужна, добавляйте её только в самом конце приготовления или уже в готовое блюдо.

Правильно сваренные овощи станут отличной основой для салатов, закусок и гарниров, сохранив максимум пользы и вкуса.

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
