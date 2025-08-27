Копеечный продукт из магазина превращает обычные котлеты в деликатес

Обычные котлеты по классическому рецепту всегда получаются вкусными, но иногда хочется удивить себя и близких чем-то новым. Всего один необычный ингредиент способен полностью преобразить привычное блюдо.
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты
Секретный компонент для фарша
Тем, кто ценит копчёный аромат, стоит попробовать добавить в котлеты колбасный сыр. Он подарит блюду яркий вкус и лёгкую пикантность. Для полкилограмма мясного фарша достаточно всего 100 граммов сыра.
Как приготовить необычные котлеты
Измельчите луковицу на тёрке и добавьте её в фарш.
Нарубите пару зубчиков чеснока — он усилит аромат и сделает вкус богаче.
Введите яйцо, соль и специи по вкусу.
В конце добавьте натёртый сыр и тщательно перемешайте массу.
Накройте фарш плёнкой и уберите в холодильник на час — так котлеты будут более сочными.
После обжаривания такие котлеты приобретают золотистую корочку и необычный дымный оттенок вкуса, который сразу выделяет их среди привычных вариантов.
Уточнения
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.