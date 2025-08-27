Копеечный продукт из магазина превращает обычные котлеты в деликатес

Обычные котлеты по классическому рецепту всегда получаются вкусными, но иногда хочется удивить себя и близких чем-то новым. Всего один необычный ингредиент способен полностью преобразить привычное блюдо.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Секретный компонент для фарша

Тем, кто ценит копчёный аромат, стоит попробовать добавить в котлеты колбасный сыр. Он подарит блюду яркий вкус и лёгкую пикантность. Для полкилограмма мясного фарша достаточно всего 100 граммов сыра.

Как приготовить необычные котлеты

Измельчите луковицу на тёрке и добавьте её в фарш. Нарубите пару зубчиков чеснока — он усилит аромат и сделает вкус богаче. Введите яйцо, соль и специи по вкусу. В конце добавьте натёртый сыр и тщательно перемешайте массу. Накройте фарш плёнкой и уберите в холодильник на час — так котлеты будут более сочными.

После обжаривания такие котлеты приобретают золотистую корочку и необычный дымный оттенок вкуса, который сразу выделяет их среди привычных вариантов.