Копеечный продукт из магазина превращает обычные котлеты в деликатес

1:07
Еда

Обычные котлеты по классическому рецепту всегда получаются вкусными, но иногда хочется удивить себя и близких чем-то новым. Всего один необычный ингредиент способен полностью преобразить привычное блюдо.

Котлеты
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Секретный компонент для фарша

Тем, кто ценит копчёный аромат, стоит попробовать добавить в котлеты колбасный сыр. Он подарит блюду яркий вкус и лёгкую пикантность. Для полкилограмма мясного фарша достаточно всего 100 граммов сыра.

Как приготовить необычные котлеты

  1. Измельчите луковицу на тёрке и добавьте её в фарш.

  2. Нарубите пару зубчиков чеснока — он усилит аромат и сделает вкус богаче.

  3. Введите яйцо, соль и специи по вкусу.

  4. В конце добавьте натёртый сыр и тщательно перемешайте массу.

  5. Накройте фарш плёнкой и уберите в холодильник на час — так котлеты будут более сочными.

После обжаривания такие котлеты приобретают золотистую корочку и необычный дымный оттенок вкуса, который сразу выделяет их среди привычных вариантов.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
