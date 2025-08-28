Режете лук и плачете: одна копеечная хитрость от шефов навсегда избавит от слёз и запаха

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:42
Еда

Мало какой продукт так часто встречается на кухне, как репчатый лук. Он придаёт блюдам глубину вкуса, делает супы насыщеннее, а жаркое ароматнее. Но вместе с тем этот овощ умеет портить настроение: вызывает слёзы и оставляет стойкий запах на ножах и посуде.

Лук
Фото: Freepik by Racool_studio
Лук

К счастью, у опытных кулинаров есть несколько приёмов, которые помогут приручить этот капризный ингредиент.

Как защитить нож от запаха и слёз

Если один и тот же нож используется и для овощей, и для фруктов, важно, чтобы лук не "пропитывал" его ароматом.
Простое решение — перед нарезкой обработать лезвие ледяной водой и слегка натереть солью. Это не только избавит от запаха, но и снизит риск слёз при шинковании.

Секрет хранения половинки луковицы

Нередко луковица оказывается слишком большой, и часть её приходится убирать в холодильник. Чтобы она не испортилась и не вобрала посторонние запахи, не снимайте шелуху с оставшейся половины.
Поставьте её срезом вниз на блюдце с тонким слоем соли, накройте плёнкой и уберите в холодильник — так овощ сохранится заметно дольше.

Идеальный лук для бульона

Обычно в кастрюлю отправляют целую очищенную луковицу, но есть способ сделать суп гораздо вкуснее. Разрежьте лук пополам и прокалите половинки на сухой сковороде до лёгкой золотистой корочки. Этот приём добавит бульону яркий аромат и выразительный вкус.
А если хочется красивого золотистого оттенка, можно добавить в кастрюлю немного луковой шелухи.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
