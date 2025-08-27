Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш кот — гениальный актёр: как жалобное мяу превратилось в оружие управления
Ипотека без страха: три кита зумеров — на что надеется поколение Z, беря кредит
Маникюр, который выглядит дороже ювелирки: этот блеск осенью выбирают всё чаще
Революция в медицине: в Китае впервые пересадили лёгкое свиньи человеку
Эксперимент: Чехия повысит лимит скорости на трассе до 150 км/ч
Грузия как на ладони: наслаждайтесь древностями и гастрономией Кутаиси
Самое недооценённое упражнение в фитнесе: вот как отжимания меняют всё ваше тело
Кулинары: добавление какао-порошка превращает манную кашу в десерт
Садальский порадовался за внесённого в базу Миротворец* Вуди Алена

Вчерашний ужин вкуснее свежего: гастрономический феномен, который работает только с пловом

1:46
Еда

Любители восточной кухни уверены: настоящий плов становится вкуснее на следующий день. И это не просто красивая легенда — у этого феномена есть вполне научное объяснение.

Плов на деревянной посуде
Фото: commons.wikimedia.org by Sammmsammm212, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плов на деревянной посуде

Почему плов "доходит" со временем

После приготовления внутри блюда продолжаются процессы, которые делают его богаче на вкус и аромат:

  • Жир распределяется равномерно между рисинками, придавая им мягкость.

  • Мясо продолжает делиться соками, и каждый зернышко напитывается ими.

  • Специи раскрываются полностью только через 12-24 часа: зира, кардамон и барбарис создают сложный многослойный букет.

  • Крахмал в рисе меняется, придавая плову характерную "сливочность".

  • Окисление жиров работает так же, как выдержка у хорошего вина, слегка улучшая вкус.

В чём секрет посуды

Глиняные горшки и чугунные казаны сохраняют тепло дольше всего. В такой посуде плов "доходит" естественным образом, равномерно томясь и пропитываясь ароматами.

Как правильно разогревать

Шефы советуют не использовать сковороду — так теряется текстура и уходит часть запахов. Лучше разогреть плов на пару: вкус и структура останутся прежними.

Традиции и неожиданные открытия

В Средней Азии специально готовят плов с запасом, ведь именно на вторые сутки он считается идеальным. А холодный плов из холодильника — отдельное гастрономическое удовольствие: плотные упругие рисинки и неожиданно свежий аромат специй.

Главное правило хранения: использовать герметичную посуду. Так плов не испортится и сохранит весь свой вкус.

Уточнения

Плов - блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

Плов - блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Новости спорта
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Последние материалы
Вопреки дождям: в Татарстане 56% урожая зерновых уже собрано
Больше не делаю с яблоками: шарлотка с дыней покорила сердце — новый фаворит
Йога как союзник: 3 идеальных упражнения для укрепления корпуса и поясницы
Фотосинтез в действии: новая молекула изменит взгляды на альтернативные источники энергии
Екатерина Стриженова показала ремонт своей мечты с акцентом на необычную делать интерьера
Палитры, выдержавшие проверку временем: эти цветовые комбинации легко внедрить в любой интерьер
Continental заявляет: шина UltraContact NXT — экологичная и безопасная, как никогда
Наклейка на стекле может стоить свободы: за эти надписи реально получить дело
Белить можно не только известью: 4 неожиданных рецепта для защиты деревьев
Тихий убийца разума: давление выше этой нормы признали триггером слабоумия и потери памяти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.