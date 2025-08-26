Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Новый и очень удачный способ заготовить баклажаны на зиму. Эта закуска точно не оставит вас равнодушными, поэтому можно смело брать рецепт на заметку. Особенно удобно, если баклажаны небольшого размера — их можно нарезать не только кружочками, но и полосками.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Баклажаны с мёдом

В маринаде используется минимум специй, но именно это и делает вкус таким сбалансированным. Перец горошком подойдёт как чёрный, так и душистый. Любителям остренького можно добавить кусочек свежего горького перца. Если оставить семена — маринад получится ещё насыщеннее и пикантнее. Здесь всё зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Ингредиенты

Баклажаны — 800 г

Соль — 60 г

Чеснок — 40 г

Подсолнечное масло — 150 мл

Перец горошком — 5 шт.

Мёд (лучше липовый) — 40 г

Уксус 9% — 100 мл

Вода — 300 мл

Способ приготовления

Подготовка баклажанов. Хорошо вымойте овощи, срежьте кончики и нарежьте кружочками (кожицу снимать не нужно). Удаление горечи. Посыпьте кружочки солью (достаточно 5 г) и оставьте на час. Подготовка чеснока. Очистите зубчики и разрежьте каждый пополам (или на 3–4 части, если крупный). Промывка. После часа промойте баклажаны и обсушите полотенцами. Обжаривание. На небольшом огне слегка обжарьте с двух сторон в рафинированном масле — до полуготовности, не более. Укладка в банки. Простерилизуйте банки любым удобным способом и уложите туда баклажаны, перемежая их с чесноком. Маринад. В кастрюле закипятите воду с перцем, затем добавьте уксус, соль и мёд. Проварите пару минут. Заливка. Горячим маринадом залейте овощи и сразу закатайте стерильными крышками. Остывание. Переверните банки вверх дном, укройте пледом и оставьте до полного остывания (около суток).

Зимой такие баклажаны станут отличным дополнением к пюре или самостоятельной закуской.

Полезные советы

Уксус в рецепте — 9% (если не указано иное).

Лучше использовать фильтрованную или бутилированную воду, а не из-под крана.

Для любителей острого можно регулировать вкус количеством перца и семян.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи.

