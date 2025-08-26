Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой

Новый и очень удачный способ заготовить баклажаны на зиму. Эта закуска точно не оставит вас равнодушными, поэтому можно смело брать рецепт на заметку. Особенно удобно, если баклажаны небольшого размера — их можно нарезать не только кружочками, но и полосками.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Баклажаны с мёдом
В маринаде используется минимум специй, но именно это и делает вкус таким сбалансированным. Перец горошком подойдёт как чёрный, так и душистый. Любителям остренького можно добавить кусочек свежего горького перца. Если оставить семена — маринад получится ещё насыщеннее и пикантнее. Здесь всё зависит от ваших вкусовых предпочтений.
Ингредиенты
Баклажаны — 800 г
Соль — 60 г
Чеснок — 40 г
Подсолнечное масло — 150 мл
Перец горошком — 5 шт.
Мёд (лучше липовый) — 40 г
Уксус 9% — 100 мл
Вода — 300 мл
Способ приготовления
Подготовка баклажанов. Хорошо вымойте овощи, срежьте кончики и нарежьте кружочками (кожицу снимать не нужно).
Удаление горечи. Посыпьте кружочки солью (достаточно 5 г) и оставьте на час.
Подготовка чеснока. Очистите зубчики и разрежьте каждый пополам (или на 3–4 части, если крупный).
Промывка. После часа промойте баклажаны и обсушите полотенцами.
Обжаривание. На небольшом огне слегка обжарьте с двух сторон в рафинированном масле — до полуготовности, не более.
Укладка в банки. Простерилизуйте банки любым удобным способом и уложите туда баклажаны, перемежая их с чесноком.
Маринад. В кастрюле закипятите воду с перцем, затем добавьте уксус, соль и мёд. Проварите пару минут.
Заливка. Горячим маринадом залейте овощи и сразу закатайте стерильными крышками.
Остывание. Переверните банки вверх дном, укройте пледом и оставьте до полного остывания (около суток).
Зимой такие баклажаны станут отличным дополнением к пюре или самостоятельной закуской.
Полезные советы
Уксус в рецепте — 9% (если не указано иное).
Лучше использовать фильтрованную или бутилированную воду, а не из-под крана.
Для любителей острого можно регулировать вкус количеством перца и семян.
Уточнения
Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи.