Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Acta Astronautica: тепловые накопители увеличили эффективность лунных генераторов на 49%
Evolution, Medicine, and Public Health: мигрени могут быть связаны с генами неандертальцев
Ваш питомец стал менее активным? Это может быть не лень, а опасное состояние
Юг Италии хранит место, которое не показывают в популярных путеводителях
За кулисами бодибилдинга: что скрывается за бронзой, блеском и аплодисментами зала
Террорист на дереве: неожиданный эпизод громкого процесса по делу "Крокуса"
В Госдуме объяснили неожиданный поворот в готовящихся санкциях Запада против России
Куст или лента? Два метода посадки, которые определят урожай малины
Прыщи на лбу атакуют: мелкая ошибка в уходе стоит вам чистой кожи

Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой

2:36
Еда

Новый и очень удачный способ заготовить баклажаны на зиму. Эта закуска точно не оставит вас равнодушными, поэтому можно смело брать рецепт на заметку. Особенно удобно, если баклажаны небольшого размера — их можно нарезать не только кружочками, но и полосками.

Баклажаны с мёдом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Баклажаны с мёдом

В маринаде используется минимум специй, но именно это и делает вкус таким сбалансированным. Перец горошком подойдёт как чёрный, так и душистый. Любителям остренького можно добавить кусочек свежего горького перца. Если оставить семена — маринад получится ещё насыщеннее и пикантнее. Здесь всё зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 800 г
  • Соль — 60 г
  • Чеснок — 40 г
  • Подсолнечное масло — 150 мл
  • Перец горошком — 5 шт.
  • Мёд (лучше липовый) — 40 г
  • Уксус 9% — 100 мл
  • Вода — 300 мл

Способ приготовления

  1. Подготовка баклажанов. Хорошо вымойте овощи, срежьте кончики и нарежьте кружочками (кожицу снимать не нужно).
  2. Удаление горечи. Посыпьте кружочки солью (достаточно 5 г) и оставьте на час.
  3. Подготовка чеснока. Очистите зубчики и разрежьте каждый пополам (или на 3–4 части, если крупный).
  4. Промывка. После часа промойте баклажаны и обсушите полотенцами.
  5. Обжаривание. На небольшом огне слегка обжарьте с двух сторон в рафинированном масле — до полуготовности, не более.
  6. Укладка в банки. Простерилизуйте банки любым удобным способом и уложите туда баклажаны, перемежая их с чесноком.
  7. Маринад. В кастрюле закипятите воду с перцем, затем добавьте уксус, соль и мёд. Проварите пару минут.
  8. Заливка. Горячим маринадом залейте овощи и сразу закатайте стерильными крышками.
  9. Остывание. Переверните банки вверх дном, укройте пледом и оставьте до полного остывания (около суток).

Зимой такие баклажаны станут отличным дополнением к пюре или самостоятельной закуской.

Полезные советы

  • Уксус в рецепте — 9% (если не указано иное).
  • Лучше использовать фильтрованную или бутилированную воду, а не из-под крана.
  • Для любителей острого можно регулировать вкус количеством перца и семян.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Авто
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России Аудио 
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Мир. Новости мира
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Acta Astronautica: тепловые накопители увеличили эффективность лунных генераторов на 49%
Evolution, Medicine, and Public Health: мигрени могут быть связаны с генами неандертальцев
Ваш питомец стал менее активным? Это может быть не лень, а опасное состояние
Юг Италии хранит место, которое не показывают в популярных путеводителях
За кулисами бодибилдинга: что скрывается за бронзой, блеском и аплодисментами зала
Террорист на дереве: неожиданный эпизод громкого процесса по делу "Крокуса"
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
В Госдуме объяснили неожиданный поворот в готовящихся санкциях Запада против России
Куст или лента? Два метода посадки, которые определят урожай малины
Прыщи на лбу атакуют: мелкая ошибка в уходе стоит вам чистой кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.