Обычный фарш и пара яиц — и на столе королевское блюдо: мясной рулет, который невозможно испортить

Очень вкусный, невероятно простой и в то же время эффектный! Такой рулет с целыми яйцами внутри смотрится шикарно в разрезе и станет украшением праздничного стола. Для приготовления понадобятся всего три главных продукта: фарш, яйца и лук. С этим рецептом справится даже начинающая хозяйка.
Шаг 1.
Как приготовить рулет из фарша в духовке? Сначала нужно отварить 3 яйца для начинки. Залейте их холодной водой, доведите до кипения и варите 5–7 минут. Затем слейте горячую воду, залейте холодной и дайте яйцам полностью остыть. Очистите.
Шаг 2.
Очистите луковицу от шелухи и промойте. Чтобы избежать слез во время нарезки, держите лук под проточной водой. Нарежьте его как можно мельче.
Шаг 3.
Выложите фарш в глубокую миску, добавьте нарезанный лук.
Шаг 4.
Разбейте в фарш одно сырое яйцо, посолите и приправьте специями. Тщательно перемешайте руками. Чтобы масса получилась более плотной, отбейте фарш: соберите его в комок и несколько раз бросьте о дно миски.
Шаг 5.
На столе разложите фольгу и равномерно распределите фарш мокрыми руками, формируя прямоугольник.
Шаг 6.
В центр выложите отварные яйца. Для лучшего сцепления присыпьте их крахмалом. Если хотите, чтобы они лежали плотнее, слегка срежьте края белка.
Шаг 7.
При помощи фольги сверните рулет, аккуратно завернув края «конфеткой». Переложите его на противень и запекайте при 180°С в течение 40–50 минут.
Готовый рулет достаньте из духовки, но не разворачивайте сразу — дайте ему немного остыть. В тёплом или холодном виде он режется гораздо аккуратнее. Нарежьте на порционные кусочки и подавайте.
Руле́т — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.
