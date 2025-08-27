Больше не делаю с яблоками: шарлотка с дыней покорила сердце — новый фаворит

Этот пирог станет приятным сюрпризом для тех, кто любит экспериментировать с классическими рецептами. Дыня придает шарлотке удивительную мягкость и тонкий медовый аромат, который идеально сочетается с воздушным бисквитом.

Шарлотка

Ингредиенты

150 г муки

150 г сахара

5 яиц

Щепотка соли

1 кг спелой дыни

30 г сливочного масла

30 г сахара для карамелизации

Специи по вкусу (корица, мускатный орех, кардамон)

2 столовые ложки лимонного сока

Сахарная пудра для подачи

Приготовление

Подготовьте дыню: очистите от кожуры и семян, нарежьте крупными кубиками примерно 2x2 см. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и специи. Когда смесь начнет пузыриться, выложите дыню. Сбрызните лимонным соком и тушите на среднем огне 7-10 минут, пока жидкость не превратится в сироп. Снимите с огня и дайте немного остыть. Разогрейте духовку до 180°C. Форму для выпечки застелите пергаментом, слегка смажьте маслом. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до образования светлой пышной массы (около 5-7 минут миксером на средней скорости). Просеивайте муку в яичную смесь в два приема, аккуратно перемешивая лопаткой движениями снизу вверх. Тесто должно остаться воздушным. Выложите дыню вместе с сиропом на дно формы. Равномерно распределите тесто сверху. Выпекайте 30-35 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Дайте пирогу полностью остыть в форме. Аккуратно проведите ножом по краям, переверните на сервировочную тарелку и снимите пергамент. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой через ситечко.

Советы

Выбирайте ароматную дыню с плотной мякотью

Не переусердствуйте со специями — они должны подчеркивать, а не перебивать вкус дыни

Подавайте пирог чуть теплым — так он особенно ароматен

Храните при комнатной температуре не более 2 дней

Этот пирог хорош как сам по себе, так и с шариком ванильного мороженого. Приятного чаепития!

Уточнения

Шарло́тка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

