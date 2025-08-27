Больше не делаю с яблоками: шарлотка с дыней покорила сердце — новый фаворит

Этот пирог станет приятным сюрпризом для тех, кто любит экспериментировать с классическими рецептами. Дыня придает шарлотке удивительную мягкость и тонкий медовый аромат, который идеально сочетается с воздушным бисквитом.
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шарлотка
Ингредиенты
150 г муки
150 г сахара
5 яиц
Щепотка соли
1 кг спелой дыни
30 г сливочного масла
30 г сахара для карамелизации
Специи по вкусу (корица, мускатный орех, кардамон)
2 столовые ложки лимонного сока
Сахарная пудра для подачи
Приготовление
Подготовьте дыню: очистите от кожуры и семян, нарежьте крупными кубиками примерно 2x2 см.
На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и специи. Когда смесь начнет пузыриться, выложите дыню. Сбрызните лимонным соком и тушите на среднем огне 7-10 минут, пока жидкость не превратится в сироп.
Снимите с огня и дайте немного остыть.
Разогрейте духовку до 180°C. Форму для выпечки застелите пергаментом, слегка смажьте маслом.
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до образования светлой пышной массы (около 5-7 минут миксером на средней скорости).
Просеивайте муку в яичную смесь в два приема, аккуратно перемешивая лопаткой движениями снизу вверх. Тесто должно остаться воздушным.
Выложите дыню вместе с сиропом на дно формы. Равномерно распределите тесто сверху.
Выпекайте 30-35 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
Дайте пирогу полностью остыть в форме. Аккуратно проведите ножом по краям, переверните на сервировочную тарелку и снимите пергамент.
Перед подачей посыпьте сахарной пудрой через ситечко.
Советы
Выбирайте ароматную дыню с плотной мякотью
Не переусердствуйте со специями — они должны подчеркивать, а не перебивать вкус дыни
Подавайте пирог чуть теплым — так он особенно ароматен
Храните при комнатной температуре не более 2 дней
Этот пирог хорош как сам по себе, так и с шариком ванильного мороженого. Приятного чаепития!
Уточнения
Шарло́тка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.