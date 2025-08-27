Больше не делаю с яблоками: шарлотка с дыней покорила сердце — новый фаворит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Этот пирог станет приятным сюрпризом для тех, кто любит экспериментировать с классическими рецептами. Дыня придает шарлотке удивительную мягкость и тонкий медовый аромат, который идеально сочетается с воздушным бисквитом.

Шарлотка
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шарлотка

Ингредиенты

  • 150 г муки
  • 150 г сахара
  • 5 яиц
  • Щепотка соли
  • 1 кг спелой дыни
  • 30 г сливочного масла
  • 30 г сахара для карамелизации
  • Специи по вкусу (корица, мускатный орех, кардамон)
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • Сахарная пудра для подачи

Приготовление

  1. Подготовьте дыню: очистите от кожуры и семян, нарежьте крупными кубиками примерно 2x2 см.
  2. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и специи. Когда смесь начнет пузыриться, выложите дыню. Сбрызните лимонным соком и тушите на среднем огне 7-10 минут, пока жидкость не превратится в сироп.
  3. Снимите с огня и дайте немного остыть.
  4. Разогрейте духовку до 180°C. Форму для выпечки застелите пергаментом, слегка смажьте маслом.
  5. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до образования светлой пышной массы (около 5-7 минут миксером на средней скорости).
  6. Просеивайте муку в яичную смесь в два приема, аккуратно перемешивая лопаткой движениями снизу вверх. Тесто должно остаться воздушным.
  7. Выложите дыню вместе с сиропом на дно формы. Равномерно распределите тесто сверху.
  8. Выпекайте 30-35 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
  9. Дайте пирогу полностью остыть в форме. Аккуратно проведите ножом по краям, переверните на сервировочную тарелку и снимите пергамент.
  10. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой через ситечко.

Советы

  • Выбирайте ароматную дыню с плотной мякотью
  • Не переусердствуйте со специями — они должны подчеркивать, а не перебивать вкус дыни
  • Подавайте пирог чуть теплым — так он особенно ароматен
  • Храните при комнатной температуре не более 2 дней

Этот пирог хорош как сам по себе, так и с шариком ванильного мороженого. Приятного чаепития!

Уточнения

Шарло́тка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
