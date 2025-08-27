Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кулинарный лайфхак: как приготовить печёный картофель быстрее, чем заказать пиццу — нужно всего 10 минут

1:49
Еда

Многие любят печёный картофель, но этот процесс может быть долгим и утомительным. Однако профессиональные повара знают, как ускорить приготовление этого блюда. Французский сайт sasu-manso предлагает использовать микроволновую печь, чтобы запечь картофель за считанные минуты.

Запечённый картофель
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённый картофель

Как приготовить картофель в микроволновке за 10 минут

  1. Подготовка картофеля: Тщательно вымойте и обсушите картофель. Проткните его вилкой в нескольких местах, чтобы избежать "взрывов" в процессе приготовления.
  2. "Упаковка": Оберните картофель в несколько слоёв пищевой плёнки, чтобы создать "кокон". Это поможет картофелю равномерно прогреться.
  3. Приготовление: Поместите картофель в микроволновую печь на максимальную мощность. Готовьте 5 минут, затем переверните картофель и готовьте ещё 5 минут. Для крупных клубней может потребоваться дополнительно 1-2 минуты.
  4. Проверка готовности: Проколите картофель тонким ножом. Если нож легко входит, картофель готов.

Этот метод позволяет приготовить вкусный и ароматный картофель за рекордно короткое время. Он может стать основой для полноценного обеда или ужина. Подавайте его с мясом, овощами или сыром, чтобы создать сбалансированное и питательное блюдо.

Преимущества

  • Быстрота: приготовление занимает всего 10 минут.
  • Простота: вам не нужна духовка или специальные навыки.
  • Вкус: картофель получается нежным и ароматным.

Этот способ показывает, как с помощью простых инструментов и правильной техники можно превратить обычный ингредиент в кулинарное произведение искусства.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
