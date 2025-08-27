Нежность в каждой ложке: готовим варенье из дыни за 15 минут — настоящий релакс зимой

Кто сказал, что наслаждаться сочной дыней можно только в сезон? Это нежное варенье с медовым ароматом станет вашим любимым зимним десертом! Готовится всего 15 минут, а результат поражает — кусочки дыни остаются упругими и пропитываются золотистым сиропом.
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Варенье
Ингредиенты (на 2 банки по 500 мл)
1 кг спелой дыни (лучше выбрать плотные сорта типа "Колхозница")
500 г сахара
1 лимон (или 2 ст. л. лимонного сока)
50 мл воды (если дыня не очень сочная)
Пошаговый рецепт
Вымойте дыню, разрежьте пополам. Удалите семена и волокнистую часть. Очистите от кожуры. Нарежьте мякоть кубиками 2x2 см.
Пересыпьте дыню сахаром в эмалированной посуде. Оставьте на 2-3 часа (можно на ночь в холодильнике). Дыня должна пустить сок.
Приготовление сиропа: Слейте образовавшийся сок в кастрюлю. Добавьте воду, если сока мало. Доведите до кипения на среднем огне. Постоянно помешивайте, пока сахар не растворится.
Осторожно опустите кусочки дыни в кипящий сироп. Убавьте огонь до минимума. Варите 10 минут, снимая пену. Добавьте лимонный сок за 2 минуты до готовности.
Разложите варенье по стерилизованным банкам. Закатайте крышками. Переверните банки и укутайте до полного остывания.
Секреты идеального варенья
Выбирайте слегка недозрелую дыню — кусочки лучше держат форму.
Добавьте щепотку ванилина для аромата.
Для пикантности можно положить звездочку бадьяна.
Не переваривайте — дыня должна остаться упругой.
Почему это варенье стоит приготовить?
Быстро — всего 15 минут активного приготовления.
Экономично — минимальный набор ингредиентов.
Вкусно — нежный вкус с карамельными нотками.
Универсально — подходит для тостов, сырной тарелки или как начинка для выпечки.
Храните в прохладном месте до 1 года. Но уверены — оно не залежится так долго!
Попробуйте добавить в варенье кусочки имбиря — получится согревающий вариант для холодной зимы!
Уточнения
Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.