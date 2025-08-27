Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красота снаружи и изъяны внутри: в чём главный минус китайских автомобилей
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам
Апокалиптическое зрелище: более тысячи дельфинов обрушились на воду, превращая океан в бурлящий ад
Даже ходьба опасна: кто не должен тренироваться при загрязненном воздухе
ЖКХ душат? Нилов предлагает решение, которое изменит жизнь россиян
Кулинарный лайфхак: как приготовить печёный картофель быстрее, чем заказать пиццу — нужно всего 10 минут
Два сокровища Лигурии: легенды и тайны двух озёр северной Италии
Загадочная надпись турецких раскопок: кому был закрыт вход в церковь V века
От гардероба Лепса остались рожки да ножки: что натворила Аврора с его одеждой — певец в отчаянии

Нежность в каждой ложке: готовим варенье из дыни за 15 минут — настоящий релакс зимой

2:25
Еда

Кто сказал, что наслаждаться сочной дыней можно только в сезон? Это нежное варенье с медовым ароматом станет вашим любимым зимним десертом! Готовится всего 15 минут, а результат поражает — кусочки дыни остаются упругими и пропитываются золотистым сиропом.

Варенье
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Варенье

Ингредиенты (на 2 банки по 500 мл)

  • 1 кг спелой дыни (лучше выбрать плотные сорта типа "Колхозница")
  • 500 г сахара
  • 1 лимон (или 2 ст. л. лимонного сока)
  • 50 мл воды (если дыня не очень сочная)

Пошаговый рецепт

  1. Вымойте дыню, разрежьте пополам. Удалите семена и волокнистую часть. Очистите от кожуры. Нарежьте мякоть кубиками 2x2 см.
  2. Пересыпьте дыню сахаром в эмалированной посуде. Оставьте на 2-3 часа (можно на ночь в холодильнике). Дыня должна пустить сок.
  3. Приготовление сиропа: Слейте образовавшийся сок в кастрюлю. Добавьте воду, если сока мало. Доведите до кипения на среднем огне. Постоянно помешивайте, пока сахар не растворится.
  4. Осторожно опустите кусочки дыни в кипящий сироп. Убавьте огонь до минимума. Варите 10 минут, снимая пену. Добавьте лимонный сок за 2 минуты до готовности.
  5. Разложите варенье по стерилизованным банкам. Закатайте крышками. Переверните банки и укутайте до полного остывания.

Секреты идеального варенья

  • Выбирайте слегка недозрелую дыню — кусочки лучше держат форму.
  • Добавьте щепотку ванилина для аромата.
  • Для пикантности можно положить звездочку бадьяна.
  • Не переваривайте — дыня должна остаться упругой.

Почему это варенье стоит приготовить?

  • Быстро — всего 15 минут активного приготовления.
  • Экономично — минимальный набор ингредиентов.
  • Вкусно — нежный вкус с карамельными нотками.
  • Универсально — подходит для тостов, сырной тарелки или как начинка для выпечки.

Храните в прохладном месте до 1 года. Но уверены — оно не залежится так долго!

Попробуйте добавить в варенье кусочки имбиря — получится согревающий вариант для холодной зимы!

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Наука и техника
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных Аудио 
Популярное
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Последние материалы
Вредители и гниль вместо урожая: чего нельзя допускать при мульчировании
Мистика в больнице: что почувствовала Надежда Бабкина, спасая сына после аварии
Спасает сердце, зрение и мышцы — но всего одна ошибка превращает эту ягоду в опасную ловушку
Автоподстава за секунду: новая схема оставляет водителей без шансов
Силовые, кардио и диета — а жир на месте: ваш живот не худеет, даже при здоровом образе жизни
Нежность в каждой ложке: готовим варенье из дыни за 15 минут — настоящий релакс зимой
Больше не жертва киберворов: как Госуслуги защитят ваши деньги
Авария у берегов Италии: к морскому гиганту MSC World Europa спешат буксиры и итальянские спасатели
Эти насекомые всё чаще распространяются по Европе, прогрызая себе путь через стены и вызывая перебои в электроэнергии
Три кита, обрушившие нефтяной импорт в ЕС: что скрывают данные
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.