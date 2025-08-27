Нежность в каждой ложке: готовим варенье из дыни за 15 минут — настоящий релакс зимой

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто сказал, что наслаждаться сочной дыней можно только в сезон? Это нежное варенье с медовым ароматом станет вашим любимым зимним десертом! Готовится всего 15 минут, а результат поражает — кусочки дыни остаются упругими и пропитываются золотистым сиропом.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Варенье

Ингредиенты (на 2 банки по 500 мл)

1 кг спелой дыни (лучше выбрать плотные сорта типа "Колхозница")

500 г сахара

1 лимон (или 2 ст. л. лимонного сока)

50 мл воды (если дыня не очень сочная)

Пошаговый рецепт

Вымойте дыню, разрежьте пополам. Удалите семена и волокнистую часть. Очистите от кожуры. Нарежьте мякоть кубиками 2x2 см. Пересыпьте дыню сахаром в эмалированной посуде. Оставьте на 2-3 часа (можно на ночь в холодильнике). Дыня должна пустить сок. Приготовление сиропа: Слейте образовавшийся сок в кастрюлю. Добавьте воду, если сока мало. Доведите до кипения на среднем огне. Постоянно помешивайте, пока сахар не растворится. Осторожно опустите кусочки дыни в кипящий сироп. Убавьте огонь до минимума. Варите 10 минут, снимая пену. Добавьте лимонный сок за 2 минуты до готовности. Разложите варенье по стерилизованным банкам. Закатайте крышками. Переверните банки и укутайте до полного остывания.

Секреты идеального варенья

Выбирайте слегка недозрелую дыню — кусочки лучше держат форму.

Добавьте щепотку ванилина для аромата.

Для пикантности можно положить звездочку бадьяна.

Не переваривайте — дыня должна остаться упругой.

Почему это варенье стоит приготовить?

Быстро — всего 15 минут активного приготовления.

Экономично — минимальный набор ингредиентов.

Вкусно — нежный вкус с карамельными нотками.

Универсально — подходит для тостов, сырной тарелки или как начинка для выпечки.

Храните в прохладном месте до 1 года. Но уверены — оно не залежится так долго!

Попробуйте добавить в варенье кусочки имбиря — получится согревающий вариант для холодной зимы!

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.



