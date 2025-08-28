Хит осени: грибная икра, от которой невозможно оторваться

Грибная икра — блюдо, которое способно заменить сразу несколько закусок. Её можно намазать на хлеб, подать к мясу или картошке, использовать как холодное блюдо на праздничном столе или даже положить в пирожки и пиццу. Универсальность делает её любимицей многих хозяек.
Сегодня поделимся рецептом из сушёных белых грибов — ароматных и насыщенных по вкусу. А если у вас окажутся свежие, то процесс станет ещё проще.
сушёные белые грибы — 100 г
морковь — 1 шт.
лук репчатый — 1 шт.
чеснок — 1 зубчик
яйцо куриное — 1 шт.
майонез — 1 ст. л.
растительное масло — 2 ст. л.
соль, перец чёрный молотый — по вкусу
Сушёные грибы замочите в тёплой воде на 1 час. Затем промойте, залейте свежей водой и отварите примерно 30 минут. Откиньте на дуршлаг.
Отдельно сварите яйцо вкрутую (8-10 минут после закипания). Переложите в холодную воду, остудите и очистите.
Очистите лук и чеснок, морковь натрите на крупной тёрке. Лук нарежьте кубиками, чеснок пропустите через пресс.
На сковороде разогрейте масло. Сначала обжарьте лук до золотистого оттенка (3 минуты), затем добавьте морковь и чеснок. Готовьте ещё 6-7 минут на умеренном огне.
Грибы мелко нарежьте и добавьте к овощам. Обжаривайте вместе ещё 5 минут, помешивая. Параллельно нарежьте яйцо маленькими кубиками.
Переложите овощи с грибами в чашу блендера, добавьте яйцо. Измельчите массу до состояния икры — оставьте небольшие кусочки для текстуры.
Переложите икру в миску, приправьте солью и перцем. Добавьте ложку майонеза и перемешайте.
Икра готова — она вкусна и в горячем, и в холодном виде.
Грибная икра — холодная закуска из измельчённых грибов с жареным репчатым луком и пряностями, бутербродная паста.
