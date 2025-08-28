Хит осени: грибная икра, от которой невозможно оторваться

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:21
Еда

Грибная икра — блюдо, которое способно заменить сразу несколько закусок. Её можно намазать на хлеб, подать к мясу или картошке, использовать как холодное блюдо на праздничном столе или даже положить в пирожки и пиццу. Универсальность делает её любимицей многих хозяек.

Баклажанная икра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Баклажанная икра

Сегодня поделимся рецептом из сушёных белых грибов — ароматных и насыщенных по вкусу. А если у вас окажутся свежие, то процесс станет ещё проще.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • сушёные белые грибы — 100 г

  • морковь — 1 шт.

  • лук репчатый — 1 шт.

  • чеснок — 1 зубчик

  • яйцо куриное — 1 шт.

  • майонез — 1 ст. л.

  • растительное масло — 2 ст. л.

  • соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Как приготовить

1. Подготовка грибов

Сушёные грибы замочите в тёплой воде на 1 час. Затем промойте, залейте свежей водой и отварите примерно 30 минут. Откиньте на дуршлаг.

2. Яйцо

Отдельно сварите яйцо вкрутую (8-10 минут после закипания). Переложите в холодную воду, остудите и очистите.

3. Овощи

Очистите лук и чеснок, морковь натрите на крупной тёрке. Лук нарежьте кубиками, чеснок пропустите через пресс.

4. Обжарка

На сковороде разогрейте масло. Сначала обжарьте лук до золотистого оттенка (3 минуты), затем добавьте морковь и чеснок. Готовьте ещё 6-7 минут на умеренном огне.

5. Соединение

Грибы мелко нарежьте и добавьте к овощам. Обжаривайте вместе ещё 5 минут, помешивая. Параллельно нарежьте яйцо маленькими кубиками.

6. Измельчение

Переложите овощи с грибами в чашу блендера, добавьте яйцо. Измельчите массу до состояния икры — оставьте небольшие кусочки для текстуры.

7. Финальный штрих

Переложите икру в миску, приправьте солью и перцем. Добавьте ложку майонеза и перемешайте.

Икра готова — она вкусна и в горячем, и в холодном виде.

Уточнения

Грибная икра — холодная закуска из измельчённых грибов с жареным репчатым луком и пряностями, бутербродная паста.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
