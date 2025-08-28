Секрет идеальных сушёных яблок: что делает их золотистыми и ароматными

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:27
Еда

Хрустящие яблочные чипсы, ароматные дольки для компота или полезный перекус вместо сладостей — сушёные яблоки универсальны и удобны. Они долго хранятся, помогают утолить голод, украшают блюда и даже становятся "палочкой-выручалочкой" для тех, кто следит за весом.

Сушёные яблочные чипсы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сушёные яблочные чипсы

Как выбрать яблоки для сушки

  • Подойдут зрелые плоды без порчи.

  • Лучше брать средние или мелкие яблоки с тонкой кожицей и небольшой семенной коробкой.

  • Идеальные сорта — "Антоновка", "Пепин", "Апорт", а из импортных — "Гала", "Фуджи", "Голден делишес".

  • Если у вас яблоки из сада — смело сушите любые, результат всё равно порадует.

Подготовка

Переберите яблоки: уберите перезревшие и подпорченные.

Вымойте и обсушите плоды.

Чистить кожуру не нужно — с ней яблоки будут ароматнее и полезнее.

Нарежьте кружочками или дольками толщиной до 5 мм. Сердцевину можно оставить или удалить — дело вкуса.

Чтобы яблоки не потемнели, опустите их на 10 минут в кислый раствор:

  • 1 л воды + 50 мл лимонного сока,
  • или ананасовый сок,
  • или раствор аскорбинки (2 ст. л. на 200 мл воды).

На деревнях часто используют солёный раствор (100 г соли на 12 л воды), он защищает плоды и от насекомых при сушке на солнце.

Разложите дольки на полотне и дайте подсохнуть. По желанию можно припудрить корицей или пряностями для яблочного пирога.

Способы сушки

1. В дегидраторе

Самый удобный вариант: температура строго контролируется, яблоки не запекаются, а именно сушатся.

  • Сохраняются витамины и микроэлементы.

  • Срок хранения — до 10 месяцев.

  • Минус — покупка самого прибора и место для него на кухне.

2. В духовке

Просто, но требует участия.

  • Для хрустящих чипсов: начните с 70-75 °C, затем снизьте до 50-55 °C.

  • Для мягких дольек: сначала 40 °C, потом доведите до 60 °C.

  • Сушка занимает 7-8 часов, для груш — дольше.

  • Лучше использовать решётку или шпажки, чтобы воздух обдувал яблоки со всех сторон.

3. В аэрогриле

Быстро (в 3-4 раза быстрее духовки), но объём небольшой.

  • Температура — 95-120 °C, средний обдув.

  • Яблоки сушатся быстро, но важно оставлять крышку приоткрытой для выхода влаги.

Как понять, что яблоки готовы

  • После остывания (20-30 минут) кусочек не должен выделять сок и липнуть к пальцам.

  • Дольки остаются сухими и эластичными, но не ломкими.

Хранение

  • Лучше всего — герметичные контейнеры или пакеты ziploc.

  • Допустимы бумажные или тканевые мешочки (в деревнях любят хранить в наволочках).

  • В сухом и прохладном месте яблоки пролежат около 6 месяцев. В морозилке — ещё дольше.

Сколько получится

Из 1 кг свежих яблок выходит 130-150 г сушёных. Потеря веса — примерно 85 %.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Секрет идеальных сушёных яблок: что делает их золотистыми и ароматными
