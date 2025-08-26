Цветная капуста, яйцо и сыр: ужин, который готовится в одной сковороде

Представьте: утро, сковорода, аромат чеснока, бекона и свежей зелени. А в центре — румяная цветная капуста с плавящимся сыром и яйцами-глазуньями. Этот завтрак не только сытный, но и очень быстрый — готовится на одной сковороде, без лишних хлопот.
Цветная капуста — 500 г
Бекон — 100 г
Яйца — 3 шт.
Лук — 80 г
Чеснок — 2 зубчика
Сыр Чеддер — 60 г
Оливковое масло — 2 ст. л.
Паприка сушёная — 0,5 ч. л.
Соль, перец — по вкусу
Сыр Пармезан — 15 г
Петрушка — 15 г
1. Подготовка овощей
Цветную капусту нарежьте на очень мелкие кусочки (или измельчите в блендере до крупной крошки). Лук мелко нарежьте, чеснок измельчите, бекон нарежьте кусочками.
2. Хрустящий бекон
Разогрейте сковороду с 1 ложкой масла. Обжарьте бекон до золотистого состояния. Выньте шумовкой, оставив жир в сковороде.
3. Лук и капуста
Добавьте вторую ложку масла, выложите лук и пассеруйте 3-4 минуты. Затем отправьте цветную капусту, приправьте паприкой, солью и перцем. Жарьте 5 минут, потом накройте крышкой и дайте протушиться ещё 4-5 минут.
4. Ароматы и возвращение бекона
Снимите крышку, вмешайте чеснок, обжарьте 1 минуту до аромата. Верните бекон обратно.
5. Яйца и сыр
Сделайте три небольших углубления, вбейте яйца. Приправьте их солью и перцем. Посыпьте всё чеддером, накройте крышкой.
6. Финал
Готовьте до желаемой степени готовности яиц (обычно 5 минут). Перед подачей посыпьте пармезаном и свежей петрушкой.
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
