Цветная капуста, яйцо и сыр: ужин, который готовится в одной сковороде

Представьте: утро, сковорода, аромат чеснока, бекона и свежей зелени. А в центре — румяная цветная капуста с плавящимся сыром и яйцами-глазуньями. Этот завтрак не только сытный, но и очень быстрый — готовится на одной сковороде, без лишних хлопот.

Жареная цветная капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Ravi CSL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жареная цветная капуста

Ингредиенты (на 3 порции)

  • Цветная капуста — 500 г

  • Бекон — 100 г

  • Яйца — 3 шт.

  • Лук — 80 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Сыр Чеддер — 60 г

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Паприка сушёная — 0,5 ч. л.

  • Соль, перец — по вкусу

Для подачи:

  • Сыр Пармезан — 15 г

  • Петрушка — 15 г

Как готовить

1. Подготовка овощей

Цветную капусту нарежьте на очень мелкие кусочки (или измельчите в блендере до крупной крошки). Лук мелко нарежьте, чеснок измельчите, бекон нарежьте кусочками.

2. Хрустящий бекон

Разогрейте сковороду с 1 ложкой масла. Обжарьте бекон до золотистого состояния. Выньте шумовкой, оставив жир в сковороде.

3. Лук и капуста

Добавьте вторую ложку масла, выложите лук и пассеруйте 3-4 минуты. Затем отправьте цветную капусту, приправьте паприкой, солью и перцем. Жарьте 5 минут, потом накройте крышкой и дайте протушиться ещё 4-5 минут.

4. Ароматы и возвращение бекона

Снимите крышку, вмешайте чеснок, обжарьте 1 минуту до аромата. Верните бекон обратно.

5. Яйца и сыр

Сделайте три небольших углубления, вбейте яйца. Приправьте их солью и перцем. Посыпьте всё чеддером, накройте крышкой.

6. Финал

Готовьте до желаемой степени готовности яиц (обычно 5 минут). Перед подачей посыпьте пармезаном и свежей петрушкой.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
