Помидоры без кожицы: заготовка, которая спасёт от неловких моментов за столом

Кто хоть раз пытался есть маринованные помидоры, знает: это настоящее испытание. Нож и вилка не помогают — сок вытекает, кожица мешает, а сами плоды часто разваливаются. Но есть способ приготовить томаты так, чтобы они сохранили форму и сочность, а главное — их наконец-то можно было есть без мучений.
Помидоры — 4 кг
Укроп — 50 г
Листья черной смородины — 14 шт.
Листья хрена — 4 шт.
Вода — 2,5 л
Сахар — 1 стакан
Соль — 125 г
Лавровый лист — 3 шт.
Красный острый перец — 0,5 ч. л.
Уксус 9% — 30 мл
Шаг 1. Подготовка банок и зелени
Стерилизуйте 7 литровых банок. На дно каждой положите веточки укропа, разорванные листья смородины и хрена.
Шаг 2. Снятие кожицы
Закипятите воду в большой кастрюле и подготовьте таз с ледяной водой. Опускайте помидоры партиями в кипяток на 10 секунд, затем сразу перекладывайте в холодную воду. После этого кожица легко снимается. Удалите плодоножки.
Шаг 3. Закладка помидоров
Очищенные томаты переложите на дуршлаг, дайте стечь воде и аккуратно уложите в банки поверх зелени.
Шаг 4. Приготовление маринада
В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, лавровый лист и красный перец. Доведите до кипения и прокипятите 1-2 минуты. Влейте уксус.
Шаг 5. Заливка и стерилизация
Залейте горячим маринадом банки с помидорами. Поставьте их в широкую кастрюлю с водой (уровень — до плечиков банок) и стерилизуйте 5-8 минут.
Шаг 6. Закатка
По одной вынимайте банки, закатывайте крышками, переворачивайте вверх дном и оставляйте до полного остывания под полотенцем.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
