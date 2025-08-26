Помидоры без кожицы: заготовка, которая спасёт от неловких моментов за столом

Кто хоть раз пытался есть маринованные помидоры, знает: это настоящее испытание. Нож и вилка не помогают — сок вытекает, кожица мешает, а сами плоды часто разваливаются. Но есть способ приготовить томаты так, чтобы они сохранили форму и сочность, а главное — их наконец-то можно было есть без мучений.

Ингредиенты на 7 порций

Помидоры — 4 кг

Укроп — 50 г

Листья черной смородины — 14 шт.

Листья хрена — 4 шт.

Для маринада:

Вода — 2,5 л

Сахар — 1 стакан

Соль — 125 г

Лавровый лист — 3 шт.

Красный острый перец — 0,5 ч. л.

Уксус 9% — 30 мл

Как приготовить

Шаг 1. Подготовка банок и зелени

Стерилизуйте 7 литровых банок. На дно каждой положите веточки укропа, разорванные листья смородины и хрена.

Шаг 2. Снятие кожицы

Закипятите воду в большой кастрюле и подготовьте таз с ледяной водой. Опускайте помидоры партиями в кипяток на 10 секунд, затем сразу перекладывайте в холодную воду. После этого кожица легко снимается. Удалите плодоножки.

Шаг 3. Закладка помидоров

Очищенные томаты переложите на дуршлаг, дайте стечь воде и аккуратно уложите в банки поверх зелени.

Шаг 4. Приготовление маринада

В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, лавровый лист и красный перец. Доведите до кипения и прокипятите 1-2 минуты. Влейте уксус.

Шаг 5. Заливка и стерилизация

Залейте горячим маринадом банки с помидорами. Поставьте их в широкую кастрюлю с водой (уровень — до плечиков банок) и стерилизуйте 5-8 минут.

Шаг 6. Закатка

По одной вынимайте банки, закатывайте крышками, переворачивайте вверх дном и оставляйте до полного остывания под полотенцем.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

