Добавляем апельсин, лимон и горчицу в курицу: этот трюк сделает её блюдом ресторанного уровня

Новости Все >
2:20
Еда

Сегодня мы готовим курицу в духовке по-летнему: со свежими помидорами, базиликом, цитрусовыми и дижонской горчицей. Подадим это блюдо с ароматным запечённым картофелем и дополним его сыром фета и свежим хлебом.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица

Ингредиенты

  • Курица (около 1500 г), разрезанная на 6 частей
  • Сок 3 апельсинов и еще цедра 1 апельсина
  • Сок 2 лимонов и еще цедра 1 лимона
  • 40 г дижонской горчицы
  • 1 ст. л. сушёного орегано
  • 1200 г картофеля, очищенного и нарезанного дольками
  • 3 спелых помидора, очищенных от кожицы и нарезанных средними кусочками
  • 25 г свежего базилика, крупно нарезанного
  • 120 мл оливкового масла
  • Соль, свежемолотый перец или кайенский перец по вкусу

Приготовление

  1. В кухонном комбайне смешайте апельсиновый и лимонный соки, цедру, дижонскую горчицу, сушёный орегано, половину оливкового масла, соль и перец до получения однородного густого соуса.
  2. Положите кусочки курицы в большую миску, полейте 3-4 столовыми ложками соуса, приправьте солью и перцем, хорошо перемешайте руками, слегка массируя. Оставьте мариноваться примерно на 1 час.
  3. Разогрейте духовку до 170°C.
  4. Выложите картофель в форму для запекания, полейте оставшимся соусом, приправьте солью и перцем, аккуратно перемешайте. Накройте форму пергаментной бумагой, а затем алюминиевой фольгой.
  5. Запекайте картофель 40 минут.
  6. Достаньте форму из духовки, снимите пергаментную бумагу и фольгу, выложите кусочки курицы между картофелем.
  7. В отдельной миске смешайте нарезанные помидоры с оставшимся оливковым маслом, свежим базиликом, солью и перцем. Равномерно распределите эту смесь по противню.
  8. Верните форму в духовку и запекайте ещё 40-45 минут, пока курица не станет золотистой, картофель не подрумянится, а все ингредиенты не пропитаются соусом.
  9. Подавайте блюдо горячим, украсив ломтиками сыра фета и свежим хлебом.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
