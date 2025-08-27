Добавляем апельсин, лимон и горчицу в курицу: этот трюк сделает её блюдом ресторанного уровня

Сегодня мы готовим курицу в духовке по-летнему: со свежими помидорами, базиликом, цитрусовыми и дижонской горчицей. Подадим это блюдо с ароматным запечённым картофелем и дополним его сыром фета и свежим хлебом.

Запечённая курица

Ингредиенты

Курица (около 1500 г), разрезанная на 6 частей

Сок 3 апельсинов и еще цедра 1 апельсина

Сок 2 лимонов и еще цедра 1 лимона

40 г дижонской горчицы

1 ст. л. сушёного орегано

1200 г картофеля, очищенного и нарезанного дольками

3 спелых помидора, очищенных от кожицы и нарезанных средними кусочками

25 г свежего базилика, крупно нарезанного

120 мл оливкового масла

Соль, свежемолотый перец или кайенский перец по вкусу

Приготовление

В кухонном комбайне смешайте апельсиновый и лимонный соки, цедру, дижонскую горчицу, сушёный орегано, половину оливкового масла, соль и перец до получения однородного густого соуса. Положите кусочки курицы в большую миску, полейте 3-4 столовыми ложками соуса, приправьте солью и перцем, хорошо перемешайте руками, слегка массируя. Оставьте мариноваться примерно на 1 час. Разогрейте духовку до 170°C. Выложите картофель в форму для запекания, полейте оставшимся соусом, приправьте солью и перцем, аккуратно перемешайте. Накройте форму пергаментной бумагой, а затем алюминиевой фольгой. Запекайте картофель 40 минут. Достаньте форму из духовки, снимите пергаментную бумагу и фольгу, выложите кусочки курицы между картофелем. В отдельной миске смешайте нарезанные помидоры с оставшимся оливковым маслом, свежим базиликом, солью и перцем. Равномерно распределите эту смесь по противню. Верните форму в духовку и запекайте ещё 40-45 минут, пока курица не станет золотистой, картофель не подрумянится, а все ингредиенты не пропитаются соусом. Подавайте блюдо горячим, украсив ломтиками сыра фета и свежим хлебом.

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

