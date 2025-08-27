Добавляем апельсин, лимон и горчицу в курицу: этот трюк сделает её блюдом ресторанного уровня

Сегодня мы готовим курицу в духовке по-летнему: со свежими помидорами, базиликом, цитрусовыми и дижонской горчицей. Подадим это блюдо с ароматным запечённым картофелем и дополним его сыром фета и свежим хлебом.
Запечённая курица
Ингредиенты
Курица (около 1500 г), разрезанная на 6 частей
Сок 3 апельсинов и еще цедра 1 апельсина
Сок 2 лимонов и еще цедра 1 лимона
40 г дижонской горчицы
1 ст. л. сушёного орегано
1200 г картофеля, очищенного и нарезанного дольками
3 спелых помидора, очищенных от кожицы и нарезанных средними кусочками
25 г свежего базилика, крупно нарезанного
120 мл оливкового масла
Соль, свежемолотый перец или кайенский перец по вкусу
Приготовление
В кухонном комбайне смешайте апельсиновый и лимонный соки, цедру, дижонскую горчицу, сушёный орегано, половину оливкового масла, соль и перец до получения однородного густого соуса.
Положите кусочки курицы в большую миску, полейте 3-4 столовыми ложками соуса, приправьте солью и перцем, хорошо перемешайте руками, слегка массируя. Оставьте мариноваться примерно на 1 час.
Разогрейте духовку до 170°C.
Выложите картофель в форму для запекания, полейте оставшимся соусом, приправьте солью и перцем, аккуратно перемешайте. Накройте форму пергаментной бумагой, а затем алюминиевой фольгой.
Запекайте картофель 40 минут.
Достаньте форму из духовки, снимите пергаментную бумагу и фольгу, выложите кусочки курицы между картофелем.
В отдельной миске смешайте нарезанные помидоры с оставшимся оливковым маслом, свежим базиликом, солью и перцем. Равномерно распределите эту смесь по противню.
Верните форму в духовку и запекайте ещё 40-45 минут, пока курица не станет золотистой, картофель не подрумянится, а все ингредиенты не пропитаются соусом.
Подавайте блюдо горячим, украсив ломтиками сыра фета и свежим хлебом.
Уточнения
