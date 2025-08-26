Секрет итальянской кухни: всего 4 ингредиента для томатного соуса, который покорил мир

Этот рецепт, возможно, самый известный среди творений Марчеллы Хазан, легендарной кулинарки, которая изменила восприятие итальянской кухни в Америке.
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
спагетти с соусом
Хотя он и не является самым сложным, этот соус демонстрирует, как легко можно приготовить нечто особенное у себя дома, отмечает The New York Times. В этом соусе мы используем свежие помидоры и щедро добавляем масло, ведь именно оно придаёт соусу бархатистость и насыщенность.
Ингредиенты
2 стакана помидоров в собственном соку (например, банка 800 г целых очищенных томатов)
5 столовых ложек масла
1 луковица, очищенная и разрезанная пополам
Соль
Приготовление
В кастрюле соедините помидоры в собственном соку с маслом и половиной луковицы. Добавьте щепотку соли.
Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения. Варите, не накрывая крышкой, около 45 минут, периодически помешивая, чтобы размять крупные кусочки помидоров. При необходимости посолите по вкусу.
Перед подачей удалите лук и смешайте соус с вашей любимой пастой (примерно 450 г).