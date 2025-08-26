Секрет итальянской кухни: всего 4 ингредиента для томатного соуса, который покорил мир

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт, возможно, самый известный среди творений Марчеллы Хазан, легендарной кулинарки, которая изменила восприятие итальянской кухни в Америке.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ спагетти с соусом

Хотя он и не является самым сложным, этот соус демонстрирует, как легко можно приготовить нечто особенное у себя дома, отмечает The New York Times. В этом соусе мы используем свежие помидоры и щедро добавляем масло, ведь именно оно придаёт соусу бархатистость и насыщенность.

Ингредиенты

2 стакана помидоров в собственном соку (например, банка 800 г целых очищенных томатов)

5 столовых ложек масла

1 луковица, очищенная и разрезанная пополам

Соль

Приготовление

В кастрюле соедините помидоры в собственном соку с маслом и половиной луковицы. Добавьте щепотку соли. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения. Варите, не накрывая крышкой, около 45 минут, периодически помешивая, чтобы размять крупные кусочки помидоров. При необходимости посолите по вкусу. Перед подачей удалите лук и смешайте соус с вашей любимой пастой (примерно 450 г).

Уточнения

Томатный соус — овощной соус на основе томатов.

