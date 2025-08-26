Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Крутое селфи — трагедия: где люди чаще всего гибнут из-за фото
Учёные Северо-Западного университета США изучают феномен суперстарения мозга
Слава отпраздновала годовщину с загадочным мужчиной и сделала заявление о муже — фанаты в недоумении
Умер Алексей Алтовцев: реакция экс-супруги Юлии Куварзиной на смерть актёра
Короед размером с ноготь: как микроскопический вредитель разрушает леса
Всё ещё стираете на быстрой программе? Вот почему ваши вещи остаются грязными
Август решает судьбу урожая: что делать с томатами прямо сейчас
Фильтр DPF забился — и мотор выпускает чёрный дым: правило 20-2500 продлит ресурс дизеля

Секрет итальянской кухни: всего 4 ингредиента для томатного соуса, который покорил мир

1:16
Еда

Этот рецепт, возможно, самый известный среди творений Марчеллы Хазан, легендарной кулинарки, которая изменила восприятие итальянской кухни в Америке.

спагетти с соусом
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
спагетти с соусом

Хотя он и не является самым сложным, этот соус демонстрирует, как легко можно приготовить нечто особенное у себя дома, отмечает The New York Times. В этом соусе мы используем свежие помидоры и щедро добавляем масло, ведь именно оно придаёт соусу бархатистость и насыщенность.

Ингредиенты

  • 2 стакана помидоров в собственном соку (например, банка 800 г целых очищенных томатов)
  • 5 столовых ложек масла
  • 1 луковица, очищенная и разрезанная пополам
  • Соль

Приготовление

  1. В кастрюле соедините помидоры в собственном соку с маслом и половиной луковицы. Добавьте щепотку соли.
  2. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения. Варите, не накрывая крышкой, около 45 минут, периодически помешивая, чтобы размять крупные кусочки помидоров. При необходимости посолите по вкусу.
  3. Перед подачей удалите лук и смешайте соус с вашей любимой пастой (примерно 450 г).

Уточнения

Томатный соус — овощной соус на основе томатов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Пятки превращаются в наждачку: средство, которое спасает кожу за ночь
Красота и стиль
Пятки превращаются в наждачку: средство, которое спасает кожу за ночь Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Джекпот эволюции: кабаны получили то, чего нет даже у человека
Домашние животные
Джекпот эволюции: кабаны получили то, чего нет даже у человека Аудио 
Популярное
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Последние материалы
Киркоров раскрыл тайну своего успеха: эта женщина всегда была рядом, и речь не о Пугачёвой
Мечта или РПЛ: капитан Зенита Дуглас Сантос стоит перед выбором всей жизни
Софи Тёрнер: социальные сети почти уничтожили меня после Игры престолов
Цветная капуста, яйцо и сыр: ужин, который готовится в одной сковороде
Врачи: таргетная термотерапия стала новым способом лечения скрытой гипертонии
Если кот постоянно прячется, дело плохо: как понять, что питомец не играет, а страдает
ДНК-головоломка: учёные расшифровали роль повторяющихся элементов в развитии мозга человека
Валерий Леонтьев: личное приглашение или баснословный гонорар? Правда о возвращении на Новую волну
Место силы найдено: вода в этих термальных источниках в Греции лечит и омолаживает
Стиральная машина не отстирает кухонные полотенца: этот старый метод обошёл технологии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.