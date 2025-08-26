Инжир зашепчет зимой о лете: простой секрет густого варенья без химии

Сезон инжира — это мимолётное удовольствие, которое хочется растянуть как можно дольше. Ароматные, медово-сладкие плоды, созревающие в конце лета, идеально подходят для приготовления домашнего варенья. Этот простой рецепт сохранит вкус солнечных дней в вашей баночке и станет прекрасным напоминанием о лете холодными зимними вечерами.

Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Варенье из инжира

Ингредиенты (на 3-4 баночки по 250 мл)

1 кг свежего инжира (лучше слегка недозрелого)

500 г сахара (можно уменьшить до 400 г для менее сладкого варианта)

Сок 0,5 лимона (около 2 ст. ложек)

1 палочка корицы или щепотка молотой (по желанию)

2-3 звездочки бадьяна (по желанию)

50 мл воды

Пошаговый рецепт

Подготовка инжира: Плоды аккуратно промойте и обсушите. Удалите плодоножки. Нарежьте на четвертинки или кубиками (можно оставить мелкие плоды целыми). Первый этап приготовления: В широкой кастрюле с толстым дном смешайте инжир с сахаром. Оставьте на 1-2 часа, чтобы плоды пустили сок. Варка: Добавьте воду и лимонный сок. На медленном огне доведите до кипения, помешивая. Удалите пену шумовкой. Добавьте специи (если используете). Варите 30-40 минут, пока сироп не загустеет. Проверка готовности: Капните каплю варенья на холодную тарелку — она не должна растекаться. Плоды должны стать полупрозрачными. Фасовка: Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам. Закройте крышками. Переверните банки вверх дном до полного остывания.

Советы от профессионалов

Выбор плодов: лучше слегка недозрелые — они содержат больше пектина.

лучше слегка недозрелые — они содержат больше пектина. Консистенция: для более густого варенья добавьте сок 1 яблока.

для более густого варенья добавьте сок 1 яблока. Хранение: в прохладном месте до 1 года.

в прохладном месте до 1 года. Подача: идеально к сыру, тостам или в качестве начинки для десертов.

Почему это варенье особенное?

Натуральный вкус: без консервантов и искусственных добавок.

без консервантов и искусственных добавок. Универсальность: подходит для сладких и солёных блюд.

подходит для сладких и солёных блюд. Польза: инжир богат клетчаткой и минералами.

Попробуйте этот рецепт — и вы навсегда полюбите домашнее инжирное варенье!

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.

