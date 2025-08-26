Забудьте про сложные рецепты: этот быстрый фасолевый соус изменит ваше представление о перекусах — всего 2 ингредиента

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:24
Еда

Наш двухкомпонентный соус готовится быстро и просто, что делает его отличным выбором для всех. Всего пять минут — и у вас будет готовый соус, который можно подать к столу. Это позволит вам сэкономить время и сосредоточиться на других важных делах.

Фасолевый соус
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фасолевый соус

Секрет идеального фасолевого соуса

Этот дип из фасоли Rotel, приготовленный из двух ингредиентов, идеально подходит для быстрого перекуса, например, перед спортивным мероприятием. Его консистенция не такая густая, как у обычных консервированных дипов, но при этом он обладает приятной жидкой текстурой, напоминающей соусы, которые подают с мисками сальсы в ресторанах техасско-мексиканской кухни. Хотя это и не гурманский вариант, он определенно быстрый и вкусный, считают авторы allrecipes.com.

Ингредиенты

  • 1 банка нарезанных кубиками томатов с соком лайма и кинзой (например, Rotel);
  • 1 банка черной фасоли.

Оригинальный рецепт рассчитан на 4 порции.

Приготовление

  1. Слейте содержимое банки Rotel и сохраните жидкость.
  2. Смешайте нарезанные кубиками томаты и черную фасоль в блендере до получения однородной массы. Постепенно добавляйте отложенную жидкость, взбивая соус до желаемой консистенции.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
