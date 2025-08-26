Забудьте про сложные рецепты: этот быстрый фасолевый соус изменит ваше представление о перекусах — всего 2 ингредиента

Наш двухкомпонентный соус готовится быстро и просто, что делает его отличным выбором для всех. Всего пять минут — и у вас будет готовый соус, который можно подать к столу. Это позволит вам сэкономить время и сосредоточиться на других важных делах.
Этот дип из фасоли Rotel, приготовленный из двух ингредиентов, идеально подходит для быстрого перекуса, например, перед спортивным мероприятием. Его консистенция не такая густая, как у обычных консервированных дипов, но при этом он обладает приятной жидкой текстурой, напоминающей соусы, которые подают с мисками сальсы в ресторанах техасско-мексиканской кухни. Хотя это и не гурманский вариант, он определенно быстрый и вкусный, считают авторы allrecipes.com.
Оригинальный рецепт рассчитан на 4 порции.
Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.
Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.