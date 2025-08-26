Забудьте про сложные рецепты: этот быстрый фасолевый соус изменит ваше представление о перекусах — всего 2 ингредиента

Наш двухкомпонентный соус готовится быстро и просто, что делает его отличным выбором для всех. Всего пять минут — и у вас будет готовый соус, который можно подать к столу. Это позволит вам сэкономить время и сосредоточиться на других важных делах.

Фасолевый соус

Секрет идеального фасолевого соуса

Этот дип из фасоли Rotel, приготовленный из двух ингредиентов, идеально подходит для быстрого перекуса, например, перед спортивным мероприятием. Его консистенция не такая густая, как у обычных консервированных дипов, но при этом он обладает приятной жидкой текстурой, напоминающей соусы, которые подают с мисками сальсы в ресторанах техасско-мексиканской кухни. Хотя это и не гурманский вариант, он определенно быстрый и вкусный, считают авторы allrecipes.com.

Ингредиенты

1 банка нарезанных кубиками томатов с соком лайма и кинзой (например, Rotel);

1 банка черной фасоли.

Оригинальный рецепт рассчитан на 4 порции.

Приготовление

Слейте содержимое банки Rotel и сохраните жидкость. Смешайте нарезанные кубиками томаты и черную фасоль в блендере до получения однородной массы. Постепенно добавляйте отложенную жидкость, взбивая соус до желаемой консистенции.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

