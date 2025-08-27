Вкус Греции в тарелке: фаршированные перцы с орехами и маслинами

Хрустящий болгарский перец, нежный булгур с ореховым вкусом, фета, маслины и свежая зелень — это блюдо будто переносит на побережье Средиземного моря. Оно прекрасно подойдёт и как лёгкий ужин, и как гарнир к рыбе или мясу.
Красный сладкий перец — 5 шт.
Булгур — 1 стакан
Маслины каламата — 1/2 стакана
Помидоры черри — 200 г
Сыр фета — 100 г
Кедровые орехи — 2 ст. л.
Базилик — 1 большой пучок
Чеснок — 3 зубчика
Свежий орегано — 3 веточки
Оливковое масло — 1/4 стакана
Лимонный сок — 1 ст. л.
Цедра 1 лимона (натёртая)
Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу
Разогрейте духовку до 200 °C. Перцы разрежьте пополам, удалите семена. Выложите их на противень, сбрызните оливковым маслом, присыпьте чесноком, посолите и поперчите. Добавьте веточки орегано. Запекайте 20-25 минут, пока не появятся лёгкие подпалины.
Отварите булгур в подсоленной воде около 10 минут. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней влаге.
На сухой сковороде обжарьте кедровые орехи до золотистой корочки. Маслины разрежьте пополам.
Смешайте булгур с лимонным соком, фетой, маслинами и кедровыми орешками. Получится ароматная и сытная начинка.
Черри разрежьте пополам. Базилик нарежьте тонкими полосками. Смешайте с помидорами, добавьте лимонную цедру, влейте оливковое масло, слегка посолите.
Фаршируйте запечённые половинки перцев смесью из булгура. Сверху выложите помидоры с базиликом. Подавайте тёплым, сразу после приготовления.
Фаршированные помидоры — традиционная закуска и гарнир из помидоров в различных странах Европы (Балканы, Средиземноморье), Ближнего Востока и Южной Америки.
