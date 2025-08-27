Вкус Греции в тарелке: фаршированные перцы с орехами и маслинами

Хрустящий болгарский перец, нежный булгур с ореховым вкусом, фета, маслины и свежая зелень — это блюдо будто переносит на побережье Средиземного моря. Оно прекрасно подойдёт и как лёгкий ужин, и как гарнир к рыбе или мясу.

Болгарский перец

Ингредиенты (на 4 порции)

Красный сладкий перец — 5 шт.

Булгур — 1 стакан

Маслины каламата — 1/2 стакана

Помидоры черри — 200 г

Сыр фета — 100 г

Кедровые орехи — 2 ст. л.

Базилик — 1 большой пучок

Чеснок — 3 зубчика

Свежий орегано — 3 веточки

Оливковое масло — 1/4 стакана

Лимонный сок — 1 ст. л.

Цедра 1 лимона (натёртая)

Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Приготовление

1. Подготовка перца

Разогрейте духовку до 200 °C. Перцы разрежьте пополам, удалите семена. Выложите их на противень, сбрызните оливковым маслом, присыпьте чесноком, посолите и поперчите. Добавьте веточки орегано. Запекайте 20-25 минут, пока не появятся лёгкие подпалины.

2. Варим булгур

Отварите булгур в подсоленной воде около 10 минут. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней влаге.

3. Орехи и маслины

На сухой сковороде обжарьте кедровые орехи до золотистой корочки. Маслины разрежьте пополам.

4. Основа для начинки

Смешайте булгур с лимонным соком, фетой, маслинами и кедровыми орешками. Получится ароматная и сытная начинка.

5. Помидоры с базиликом

Черри разрежьте пополам. Базилик нарежьте тонкими полосками. Смешайте с помидорами, добавьте лимонную цедру, влейте оливковое масло, слегка посолите.

6. Финальный штрих

Фаршируйте запечённые половинки перцев смесью из булгура. Сверху выложите помидоры с базиликом. Подавайте тёплым, сразу после приготовления.

Уточнения

Фаршированные помидоры — традиционная закуска и гарнир из помидоров в различных странах Европы (Балканы, Средиземноморье), Ближнего Востока и Южной Америки.



