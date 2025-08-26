Ошибки новичков: как безопасно использовать бумагу для выпечки в аэрофритюрнице

Аэрофритюрницы завоевали популярность благодаря возможности готовить вкусные и хрустящие блюда без излишнего использования масла. Однако использование бумаги для выпечки в таких устройствах вызывает определённые вопросы. Эксперты делятся советами, как правильно её применять, чтобы избежать проблем.
Да, но с определёнными предосторожностями. Обычная пергаментная бумага подходит для использования, но важно следить за тем, чтобы она была правильно расположена. Аэрофритюрница работает за счёт горячего воздуха, который быстро обдувает продукты. Если бумага для выпечки не зафиксирована, она может подняться и коснуться нагревательного элемента, что может привести к возгоранию, предупреждает kiskegyed.hu.
Однако для овощей и мяса обычно используют специальные антипригарные корзины, поэтому бумага для выпечки в этом случае не требуется.
Использование бумаги для выпечки в аэрофритюрнице допустимо, но требует аккуратности. Перфорированная бумага и равномерное покрытие продуктов — ключевые моменты. Для большей безопасности можно использовать силиконовую подложку, которая устойчива к высоким температурам и легко моется.
Аэрогри́ль или конвекционная печь (англ. Convection oven) — бытовой электроприбор, предназначенный для приготовления пищи с помощью потоков горячего воздуха, по своему принципу действия напоминает фен.
