Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сенатор Наталия Косихина: россияне могут докупить стаж и баллы для страховой пенсии
Белковый завтрак и вода помогают ускорить обмен веществ — мнение специалистов
Лучшие пудры с эффектом фотошопа, которые дарят коже гладкость и сияние
Оставил права в другой куртке: как выйти из ситуации без лишних проблем
Электросуперкар Nio мощностью 1360 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды
Обжора-хищник: как росомаха терроризирует лес и его обитателей
Озеро цвета Барби: природный феномен или экологическая катастрофа? Британец раскрыл правду
Дикая природа и древняя стена: вал Адриана вошёл в тройку лучших мест для фото в Британии
Утренний ритуал на 2 минуты, который меняет тело — лучшее средство от сонливости и тяжести в ногах

Ошибки новичков: как безопасно использовать бумагу для выпечки в аэрофритюрнице

2:17
Еда

Аэрофритюрницы завоевали популярность благодаря возможности готовить вкусные и хрустящие блюда без излишнего использования масла. Однако использование бумаги для выпечки в таких устройствах вызывает определённые вопросы. Эксперты делятся советами, как правильно её применять, чтобы избежать проблем.

Аэрофритюрница
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Аэрофритюрница

Можно ли использовать бумагу для выпечки в аэрофритюрнице?

Да, но с определёнными предосторожностями. Обычная пергаментная бумага подходит для использования, но важно следить за тем, чтобы она была правильно расположена. Аэрофритюрница работает за счёт горячего воздуха, который быстро обдувает продукты. Если бумага для выпечки не зафиксирована, она может подняться и коснуться нагревательного элемента, что может привести к возгоранию, предупреждает kiskegyed.hu.

Правила использования бумаги для выпечки

  • Не оставляйте бумагу пустой! Она должна быть полностью покрыта продуктами, чтобы предотвратить её унос воздушным потоком.
  • Не закрывайте отверстия для циркуляции воздуха! Это может нарушить работу устройства и привести к неравномерному приготовлению пищи.
  • Отдавайте предпочтение перфорированной бумаге! Она специально разработана для аэрофритюрниц и обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха.
  • Избегайте свисания бумаги! Выступающие края могут попасть в нагревательный элемент и вызвать возгорание.

Когда лучше использовать бумагу для выпечки?

  • Для приготовления блюд с липким покрытием, панировкой или сыром, чтобы предотвратить пригорание.
  • Для выпекания тортов и пирожных, чтобы избежать их прилипания к противню.

Однако для овощей и мяса обычно используют специальные антипригарные корзины, поэтому бумага для выпечки в этом случае не требуется.

Рекомендации экспертов

Использование бумаги для выпечки в аэрофритюрнице допустимо, но требует аккуратности. Перфорированная бумага и равномерное покрытие продуктов — ключевые моменты. Для большей безопасности можно использовать силиконовую подложку, которая устойчива к высоким температурам и легко моется.

Уточнения

Аэрогри́ль или конвекционная печь (англ. Convection oven) — бытовой электроприбор, предназначенный для приготовления пищи с помощью потоков горячего воздуха, по своему принципу действия напоминает фен. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Наука и техника
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса Аудио 
Рыба-пила достигает 7 метров и занесена в список исчезающих видов
Домашние животные
Рыба-пила достигает 7 метров и занесена в список исчезающих видов
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Авто
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ Аудио 
Популярное
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль

Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.

Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Тайна Амазонки: хищник с лёгкими и зубами акулы пережил века охоты
Вы даже не подозреваете: эти 5 предметов заставляют пауков поселиться у вас дома
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Последние материалы
Хватит терзать себя диетами: правило 4 укусов вернет легкость после отпуска
Лаки с биотином: новая формула маникюра, которая укрепляет ногти изнутри
"Автостат": за первую неделю продаж продан один "Москвич 8"
Лоток без запаха: простые добавки, которые реально работают
Короткие тренировки или час в зале: что реально работает для здоровья и формы
Ипотечный капкан захлопнется: Центробанк готовит удар по банкам с платежами-сюрпризами
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Бенни Бланко продемонстрировал голубику размером с кулак: цена заставила многих задуматься
20 билетов в никуда: Ryanair оставила группу пассажиров в Польше
Плесень бессильна: натуральный способ очистки стен, который обойдётся в 10 раз дешевле отбеливателя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.