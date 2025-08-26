Банки всегда пустеют первыми: лечо с фасолью — хит зимних заготовок

Хочется, чтобы зимой на столе были не только огурцы и помидоры, но и что-то более основательное? Лечо с фасолью — именно то, что нужно. Классический вкус лечо здесь дополняется рассыпчатой фасолью, которая делает закуску питательной и насыщенной.

Ингредиенты (на ~4 литра лечо)

Томат (помидоры) — 2 кг

Перец сладкий — 1 кг (лучше мясистый, цвет не важен)

Морковь — 500 г

Лук репчатый — 400 г

Фасоль белая — 200 г

Чеснок — 1 головка

Масло растительное — 75 мл

Уксус 9% — 60 мл

Сахар — 80 г

Соль — 1,5 ст. л.

Перец чёрный горошек — 1 ч. л.

Перец душистый горошек — 1 ч. л.

Как готовить

Подготовка фасоли

Залейте фасоль холодной водой и оставьте на ночь (8-12 часов). В жару воду лучше сменить, чтобы она не закисла. Утром слейте, залейте свежей водой и варите до готовности (около часа). Фасоль должна быть мягкой, но не разваренной.

Работа с помидорами

С помидоров удалите плодоножки, сделайте крестообразные надрезы на кожице. Опустите порциями в кипяток на 30 секунд, затем — в холодную воду. Снимите кожицу, нарежьте и измельчите блендером в пюре.

Банки

Пока фасоль и помидоры готовятся, простерилизуйте банки: 20 минут в духовке при 150°С. Крышки прокипятите.

Основной процесс

В большой кастрюле доведите томатное пюре до кипения. Добавьте соль, сахар, перец горошком и перемешайте. Лук нарежьте полукольцами, морковь — соломкой. Добавьте в томат, тушите 10 минут. Перец очистите от семян и перегородок, нарежьте квадратиками 1,5-2 см. Добавьте в кастрюлю, тушите ещё 10 минут. Влейте масло, добавьте фасоль, перемешайте и тушите 5-7 минут. Чеснок нарежьте тонкими пластинками, положите в лечо. Через 3-4 минуты добавьте уксус и снимите с огня.

Консервация

Горячее лечо разложите по стерильным банкам, закатайте крышками, переверните вверх дном. Укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Хранить можно при комнатной температуре.

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.




