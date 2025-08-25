Нежнее не бывает: эти кабачковые лепёшки тают во рту

Вместо традиционного хлеба предлагаем приготовить оригинальные кабачковые лепешки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кабачковые лепешки

Вам понадобятся:

1 цуккини среднего размера;

пачка творога;

два куриных яйца;

соль и перец по вашему усмотрению;

по трети чайной ложки сушеного орегано и базилика;

немного красного перца;

один зубчик чеснока;

около 50 грамм тертого сыра твердых сортов, например, пармезана или чеддера.

Приготовление

Кабачок натрите крупно, присыпьте солью и дайте постоять четверть часа, чтобы убрать лишнюю влагу. Затем хорошо отожмите натертый кабачок.

В глубокой емкости взбейте яйца, добавьте к ним творог и подготовленный кабачок. Приправьте получившуюся массу сушеными травами, острым перцем и измельченным чесноком. По желанию, добавьте тертый сыр. Тщательно перемешайте.

На противень, покрытый пергаментом, выложите смесь в форме круглых лепешек.

Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут до образования золотистой корочки, пишет ikura.

Уточнения

Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).



