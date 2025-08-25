Нежнее не бывает: эти кабачковые лепёшки тают во рту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Вместо традиционного хлеба предлагаем приготовить оригинальные кабачковые лепешки.

Кабачковые лепешки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачковые лепешки

Вам понадобятся:

  • 1 цуккини среднего размера;
  • пачка творога;
  • два куриных яйца;
  • соль и перец по вашему усмотрению;
  • по трети чайной ложки сушеного орегано и базилика;
  • немного красного перца;
  • один зубчик чеснока;
  • около 50 грамм тертого сыра твердых сортов, например, пармезана или чеддера.

Приготовление

Кабачок натрите крупно, присыпьте солью и дайте постоять четверть часа, чтобы убрать лишнюю влагу. Затем хорошо отожмите натертый кабачок.

В глубокой емкости взбейте яйца, добавьте к ним творог и подготовленный кабачок. Приправьте получившуюся массу сушеными травами, острым перцем и измельченным чесноком. По желанию, добавьте тертый сыр. Тщательно перемешайте.

На противень, покрытый пергаментом, выложите смесь в форме круглых лепешек.

Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут до образования золотистой корочки, пишет ikura.

Уточнения

Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
