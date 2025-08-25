Нежнее не бывает: эти кабачковые лепёшки тают во рту

Вместо традиционного хлеба предлагаем приготовить оригинальные кабачковые лепешки.
Вам понадобятся:
Приготовление
Кабачок натрите крупно, присыпьте солью и дайте постоять четверть часа, чтобы убрать лишнюю влагу. Затем хорошо отожмите натертый кабачок.
В глубокой емкости взбейте яйца, добавьте к ним творог и подготовленный кабачок. Приправьте получившуюся массу сушеными травами, острым перцем и измельченным чесноком. По желанию, добавьте тертый сыр. Тщательно перемешайте.
На противень, покрытый пергаментом, выложите смесь в форме круглых лепешек.
Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут до образования золотистой корочки, пишет ikura.
