Этот десерт выглядит просто, но скрывает вкус, который сложно забыть

Круллерсы — это булочки из заварного теста, обжаренные во фритюре. Они напоминают чуррос, но отличаются формой и текстурой: готовятся в виде толстых колечек, остаются мягкими внутри и приобретают хрустящую золотистую корочку снаружи. Завершают десерт лёгкая сахарная глазурь и, по желанию, джем или сироп.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Круллерсы

Ингредиенты

Для приготовления десяти круллерсов понадобится вода и молоко (по 120 мл), сливочное масло (100 г), немного сахара и соли, 140 г хлебопекарной муки и четыре яйца. Для глазури берут 200 г сахарной пудры и несколько ложек молока. Жарить круллерсы нужно в растительном масле, которого потребуется около полутора литров.

Как приготовить круллерсы

Сначала в сотейнике соединяют воду, молоко и масло, добавляют сахар и соль, а затем доводят смесь до кипения. Муку всыпают одним приёмом и быстро перемешивают, после чего массу снова прогревают на слабом огне, пока она не соберётся в плотный ком. Тесто перекладывают в миску и оставляют на несколько минут остыть.

В отдельной посуде слегка взбивают яйца и постепенно вмешивают их в тесто. Готовая масса должна быть блестящей, гладкой и медленно стекать с лопатки "треугольником". Тесто перекладывают в кондитерский мешок с насадкой "звёздочка" и отсаживают на квадраты пергамента кольца диаметром около восьми сантиметров.

Масло в сотейнике нагревают до 170-175 °C. Заготовки опускают в масло прямо с пергаментом — бумага отойдёт сама через несколько секунд. Круллерсы жарят по 2-3 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистыми, затем перекладывают на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Для глазури смешивают сахарную пудру с молоком до густой однородной массы. Остывшие круллерсы окунают верхней частью в глазурь и оставляют на решётке, чтобы она застыла.

Подача

Готовые круллерсы подают с глазурью, а при желании дополняют джемом, мёдом или любимым топпингом. Это простой десерт, который легко готовить дома, а результат всегда впечатляет: хруст снаружи, нежность внутри и сладкая глазурь сверху.

Уточнения

Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

