Баклажаны — короли лета: как превратить их в десятки вкусных блюд

Чтобы баклажаны радовали вкусом, важно правильно их выбрать. Лучшие плоды имеют упругую, гладкую и блестящую кожицу без пятен и свежий зелёный черешок. Если кожица вялая или растянутая, овощ, скорее всего, перезрел, полон семян и может горчить.
Баклажаны (Solanum melongena) удивляют разнообразием форм, оттенков и вкусов. В Италии особенно выделяют несколько основных типов:
чёрный круглый,
фиолетовый круглый,
длинный чёрный или фиолетовый,
полосатый "зебрина",
белый баклажан.
К тому же в разных регионах встречаются свои традиционные сорта:
Ротонда Доп (Базиликата) — пурпурно-красный, похожий на помидор;
Флорентийский фиолетовый — круглый, прозрачный, очень сладкий;
Palermitana — вытянутый тёмный, классика сицилийской кухни;
Сицилийский белый — мясистый, с лёгкой горчинкой;
Неаполитанский — длинный, насыщенно тёмный, идеально подходит для пармезана.
Жареные баклажаны — это классика, как сыр на пасте. Но у такого способа есть минус — калорийность. Чтобы уменьшить количество жира, можно обжаривать ломтики на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла, часто переворачивая их.
Другой способ — запечь. Достаточно слегка смазать ломтики оливковым маслом, разложить их на противне с бумагой для выпечки и запечь до мягкости. В результате баклажаны получаются нежными, тающими во рту, но менее жирными, чем при жарке.
Баклажаны можно готовить десятками способов: фаршировать мясом или овощами, запекать в соусе, тушить, превращать в пасты и дипы. Итальянская кухня подарила нам яркие блюда — капонату, пармеджану, а региональные традиции до сих пор вдохновляют на новые кулинарные эксперименты.
Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ.
