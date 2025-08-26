Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайская экспансия: полуфабрикаты из стали захватывают мировой рынок
Сорняки исчезнут без прополки: три способа, которые работают лучше тяпки
В Кузбассе открыли выставку, которую называют первым шагом к большому культурному кластеру
Чемпионка по теннису раскрыла свою 5-летнюю войну с миастенией гравис
Дочь Даны Борисовой рассказала, что ей приходится терпеть с новой грудью
Когда цивилизации воевали за олово: так человечество пережило первый мировой кризис
Культурный бойкот не выход: Вуди Аллен гневно ответил на претензии Украины
Машина предупреждает заранее: вот в какой момент ТО становится жизненно важным
Маленькие дырочки, большие проблемы: что делает кожу старше морщин

Баклажаны — короли лета: как превратить их в десятки вкусных блюд

2:05
Еда

Чтобы баклажаны радовали вкусом, важно правильно их выбрать. Лучшие плоды имеют упругую, гладкую и блестящую кожицу без пятен и свежий зелёный черешок. Если кожица вялая или растянутая, овощ, скорее всего, перезрел, полон семян и может горчить.

Баклажаны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Баклажаны

Виды и сорта

Баклажаны (Solanum melongena) удивляют разнообразием форм, оттенков и вкусов. В Италии особенно выделяют несколько основных типов:

  • чёрный круглый,

  • фиолетовый круглый,

  • длинный чёрный или фиолетовый,

  • полосатый "зебрина",

  • белый баклажан.

К тому же в разных регионах встречаются свои традиционные сорта:

  • Ротонда Доп (Базиликата) — пурпурно-красный, похожий на помидор;

  • Флорентийский фиолетовый — круглый, прозрачный, очень сладкий;

  • Palermitana — вытянутый тёмный, классика сицилийской кухни;

  • Сицилийский белый — мясистый, с лёгкой горчинкой;

  • Неаполитанский — длинный, насыщенно тёмный, идеально подходит для пармезана.

В духовке или во фритюре

Жареные баклажаны — это классика, как сыр на пасте. Но у такого способа есть минус — калорийность. Чтобы уменьшить количество жира, можно обжаривать ломтики на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла, часто переворачивая их.

Другой способ — запечь. Достаточно слегка смазать ломтики оливковым маслом, разложить их на противне с бумагой для выпечки и запечь до мягкости. В результате баклажаны получаются нежными, тающими во рту, но менее жирными, чем при жарке.

Универсальный ингредиент

Баклажаны можно готовить десятками способов: фаршировать мясом или овощами, запекать в соусе, тушить, превращать в пасты и дипы. Итальянская кухня подарила нам яркие блюда — капонату, пармеджану, а региональные традиции до сих пор вдохновляют на новые кулинарные эксперименты.

Уточнения

Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз
Экономика и бизнес
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз Аудио 
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Авто
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ Аудио 
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Авто
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Когда цивилизации воевали за олово: так человечество пережило первый мировой кризис
Культурный бойкот не выход: Вуди Аллен гневно ответил на претензии Украины
Машина предупреждает заранее: вот в какой момент ТО становится жизненно важным
Маленькие дырочки, большие проблемы: что делает кожу старше морщин
Села в лужу: Цыганова жёстко прошлась по Пугачёвой из-за Вакарчука
Собака защищает хозяина во сне, поворачиваясь к нему спиной
Сломанный телевизор может обернуться выгодой: куда его деть, чтобы не потерять деньги и время
Власть против народа: фильм с Netflix предсказал будущее Европы
От сладкой жизни к здоровой: что происходит без сахара за 30 дней
Вкус Италии у вас дома: тирамису за считанные минуты — печь не нужно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.