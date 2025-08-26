Баклажаны — короли лета: как превратить их в десятки вкусных блюд

Чтобы баклажаны радовали вкусом, важно правильно их выбрать. Лучшие плоды имеют упругую, гладкую и блестящую кожицу без пятен и свежий зелёный черешок. Если кожица вялая или растянутая, овощ, скорее всего, перезрел, полон семян и может горчить.

Виды и сорта

Баклажаны (Solanum melongena) удивляют разнообразием форм, оттенков и вкусов. В Италии особенно выделяют несколько основных типов:

чёрный круглый,

фиолетовый круглый,

длинный чёрный или фиолетовый,

полосатый "зебрина",

белый баклажан.

К тому же в разных регионах встречаются свои традиционные сорта:

Ротонда Доп (Базиликата) — пурпурно-красный, похожий на помидор;

Флорентийский фиолетовый — круглый, прозрачный, очень сладкий;

Palermitana — вытянутый тёмный, классика сицилийской кухни;

Сицилийский белый — мясистый, с лёгкой горчинкой;

Неаполитанский — длинный, насыщенно тёмный, идеально подходит для пармезана.

В духовке или во фритюре

Жареные баклажаны — это классика, как сыр на пасте. Но у такого способа есть минус — калорийность. Чтобы уменьшить количество жира, можно обжаривать ломтики на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла, часто переворачивая их.

Другой способ — запечь. Достаточно слегка смазать ломтики оливковым маслом, разложить их на противне с бумагой для выпечки и запечь до мягкости. В результате баклажаны получаются нежными, тающими во рту, но менее жирными, чем при жарке.

Универсальный ингредиент

Баклажаны можно готовить десятками способов: фаршировать мясом или овощами, запекать в соусе, тушить, превращать в пасты и дипы. Итальянская кухня подарила нам яркие блюда — капонату, пармеджану, а региональные традиции до сих пор вдохновляют на новые кулинарные эксперименты.

