Они тают во рту, а не разваливаются: рецепт идеальных сырников, который скрывают повара

1:42
Еда

Сырники кажутся простым блюдом, пока не начнёшь готовить: масса липнет к рукам, сырники прилипают к сковороде или остаются сырыми внутри. Но есть несколько правил, которые превращают их в кулинарный шедевр.

Сырники на сковороде за 7 минут
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сырники на сковороде за 7 минут

Как выбрать творог

Главный ингредиент — творог. Он должен быть сухим и рассыпчатым. Если творог влажный, заверните его в марлю и дайте стечь лишней жидкости.

  • Перетрите через сито для нежной текстуры.

  • Либо разомните вилкой, если любите лёгкую зернистость.

Пропорции и добавки

  • На 500 г творога хватит 1-2 яиц. Больше сделают массу жидкой.

  • Муку можно заменить манкой — она впитает влагу и сделает сырники воздушными.

  • Дайте тесту постоять 10-15 минут, чтобы манка набухла.

  • Для аромата добавьте ваниль, цедру лимона или корицу.

Формирование и обжарка

  • Толщина сырников не должна превышать 1,5 см - так они прожарятся равномерно.

  • Обваляйте заготовки в муке, сухарях или кунжуте для хруста.

  • Жарьте на смеси растительного и сливочного масла: первое предотвращает подгорание, второе добавляет вкус.

  • Не торопитесь переворачивать — дождитесь золотистой корочки.

Необычные варианты

Добавьте в тесто:

  • тёртое яблоко,

  • изюм,

  • кусочки шоколада.

Заготовки впрок

Сырники легко замораживать. Сформируйте, выложите на доску, заморозьте, а затем сложите в пакет. Утром останется только обжарить — и быстрый завтрак готов.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
