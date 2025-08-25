Они тают во рту, а не разваливаются: рецепт идеальных сырников, который скрывают повара

Сырники кажутся простым блюдом, пока не начнёшь готовить: масса липнет к рукам, сырники прилипают к сковороде или остаются сырыми внутри. Но есть несколько правил, которые превращают их в кулинарный шедевр.
Главный ингредиент — творог. Он должен быть сухим и рассыпчатым. Если творог влажный, заверните его в марлю и дайте стечь лишней жидкости.
Перетрите через сито для нежной текстуры.
Либо разомните вилкой, если любите лёгкую зернистость.
На 500 г творога хватит 1-2 яиц. Больше сделают массу жидкой.
Муку можно заменить манкой — она впитает влагу и сделает сырники воздушными.
Дайте тесту постоять 10-15 минут, чтобы манка набухла.
Для аромата добавьте ваниль, цедру лимона или корицу.
Толщина сырников не должна превышать 1,5 см - так они прожарятся равномерно.
Обваляйте заготовки в муке, сухарях или кунжуте для хруста.
Жарьте на смеси растительного и сливочного масла: первое предотвращает подгорание, второе добавляет вкус.
Не торопитесь переворачивать — дождитесь золотистой корочки.
Добавьте в тесто:
тёртое яблоко,
изюм,
кусочки шоколада.
Сырники легко замораживать. Сформируйте, выложите на доску, заморозьте, а затем сложите в пакет. Утром останется только обжарить — и быстрый завтрак готов.
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
