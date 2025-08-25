Они тают во рту, а не разваливаются: рецепт идеальных сырников, который скрывают повара

Повара сообщают, что манка делает сырники воздушными, а смесь масел — с хрустящей корочкой

Сырники кажутся простым блюдом, пока не начнёшь готовить: масса липнет к рукам, сырники прилипают к сковороде или остаются сырыми внутри. Но есть несколько правил, которые превращают их в кулинарный шедевр.

Сырники на сковороде за 7 минут

Как выбрать творог

Главный ингредиент — творог. Он должен быть сухим и рассыпчатым. Если творог влажный, заверните его в марлю и дайте стечь лишней жидкости.

Перетрите через сито для нежной текстуры.

Либо разомните вилкой, если любите лёгкую зернистость.

Пропорции и добавки

На 500 г творога хватит 1-2 яиц . Больше сделают массу жидкой.

Муку можно заменить манкой — она впитает влагу и сделает сырники воздушными.

Дайте тесту постоять 10-15 минут, чтобы манка набухла.

Для аромата добавьте ваниль, цедру лимона или корицу.

Формирование и обжарка

Толщина сырников не должна превышать 1,5 см - так они прожарятся равномерно.

Обваляйте заготовки в муке, сухарях или кунжуте для хруста.

Жарьте на смеси растительного и сливочного масла: первое предотвращает подгорание, второе добавляет вкус.

Не торопитесь переворачивать — дождитесь золотистой корочки.

Необычные варианты

Добавьте в тесто:

тёртое яблоко,

изюм,

кусочки шоколада.

Заготовки впрок

Сырники легко замораживать. Сформируйте, выложите на доску, заморозьте, а затем сложите в пакет. Утром останется только обжарить — и быстрый завтрак готов.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

