Этот странный порошок творит чудеса: жареная картошка с ним исчезает со стола за 3 минуты

1:38
Еда

Жареная картошка кажется самым простым гарниром, но этот рецепт меняет всё. Секрет — в необычной приправе, которая делает вкус ярче и добавляет пользы.

жаренная картошка
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
жаренная картошка

Необычный ингредиент

Вместо привычных специй добавьте молотую сушёную морскую капусту. Та самая, которую многие недолюбливают в салатах, в виде порошка превращается в пикантную и ароматную приправу. Она придаёт картошке лёгкий морской оттенок и обогащает блюдо йодом и витаминами.

Нет ламинарии? Используйте измельчённые сушёные нори.

Как приготовить

  • Нарежьте 5 картофелин соломкой.

  • Промокните их полотенцем, чтобы убрать лишний крахмал.

  • Обжарьте в растительном масле до золотистости.

За 5 минут до готовности добавьте:

  • 1 ч. л. молотой морской капусты,

  • соль, перец,

  • мелко рубленый чеснок.

Перемешайте — и получите ароматное и необычное блюдо.

Советы для идеальной картошки

  • Жарьте порциями, чтобы кусочки были хрустящими.

  • Используйте сорта с жёлтой мякотью — они держат форму и не развариваются.

Чем дополнить

Подавайте картошку со сметанным соусом с зеленью и лимонным соком.
Хотите сытнее? Добавьте бекон или яйцо-пашот.
Веганский вариант — соус из авокадо, чеснока и оливкового масла.

Жареная картошка с морской капустой — это неожиданный эксперимент, который делает привычное блюдо настоящим кулинарным открытием.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
