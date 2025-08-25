Этот странный порошок творит чудеса: жареная картошка с ним исчезает со стола за 3 минуты

Повара делаю жареную картошку пикантной с помощью сушёной морской капусты

Жареная картошка кажется самым простым гарниром, но этот рецепт меняет всё. Секрет — в необычной приправе, которая делает вкус ярче и добавляет пользы.

жаренная картошка

Необычный ингредиент

Вместо привычных специй добавьте молотую сушёную морскую капусту. Та самая, которую многие недолюбливают в салатах, в виде порошка превращается в пикантную и ароматную приправу. Она придаёт картошке лёгкий морской оттенок и обогащает блюдо йодом и витаминами.

Нет ламинарии? Используйте измельчённые сушёные нори.

Как приготовить

Нарежьте 5 картофелин соломкой.

Промокните их полотенцем, чтобы убрать лишний крахмал.

Обжарьте в растительном масле до золотистости.

За 5 минут до готовности добавьте:

1 ч. л. молотой морской капусты,

соль, перец,

мелко рубленый чеснок.

Перемешайте — и получите ароматное и необычное блюдо.

Советы для идеальной картошки

Жарьте порциями, чтобы кусочки были хрустящими.

Используйте сорта с жёлтой мякотью — они держат форму и не развариваются.

Чем дополнить

Подавайте картошку со сметанным соусом с зеленью и лимонным соком.

Хотите сытнее? Добавьте бекон или яйцо-пашот.

Веганский вариант — соус из авокадо, чеснока и оливкового масла.

Жареная картошка с морской капустой — это неожиданный эксперимент, который делает привычное блюдо настоящим кулинарным открытием.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

