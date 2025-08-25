Этот странный порошок творит чудеса: жареная картошка с ним исчезает со стола за 3 минуты

Жареная картошка кажется самым простым гарниром, но этот рецепт меняет всё. Секрет — в необычной приправе, которая делает вкус ярче и добавляет пользы.
Вместо привычных специй добавьте молотую сушёную морскую капусту. Та самая, которую многие недолюбливают в салатах, в виде порошка превращается в пикантную и ароматную приправу. Она придаёт картошке лёгкий морской оттенок и обогащает блюдо йодом и витаминами.
Нет ламинарии? Используйте измельчённые сушёные нори.
Нарежьте 5 картофелин соломкой.
Промокните их полотенцем, чтобы убрать лишний крахмал.
Обжарьте в растительном масле до золотистости.
1 ч. л. молотой морской капусты,
соль, перец,
мелко рубленый чеснок.
Перемешайте — и получите ароматное и необычное блюдо.
Жарьте порциями, чтобы кусочки были хрустящими.
Используйте сорта с жёлтой мякотью — они держат форму и не развариваются.
Подавайте картошку со сметанным соусом с зеленью и лимонным соком.
Хотите сытнее? Добавьте бекон или яйцо-пашот.
Веганский вариант — соус из авокадо, чеснока и оливкового масла.
Жареная картошка с морской капустой — это неожиданный эксперимент, который делает привычное блюдо настоящим кулинарным открытием.
