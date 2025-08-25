Этот завтрак перевернёт ваше утро: 5 минут — и вы едите как в кафе, не отходя от плиты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:33
Еда

Утро задаёт тон всему дню. Но часто в спешке мы жертвуем завтраком, хотя именно он может подарить энергию и хорошее настроение. Главное — знать пару хитростей, чтобы готовить быстро и вкусно.

Смузи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смузи

Идеи для завтрака за 10 минут

  • Овсянка с изюминкой. Добавьте карамелизированные яблоки и корицу — получится почти десерт.

  • Яичница по-новому. Запеките яйца с овощами и сыром в духовке.

  • Гречка на кефире. Замочите крупу вечером, а утром добавьте орехи и мёд.

  • Блинчики из духовки. Приготовьте тесто заранее, разлейте по формочкам и запеките.

  • Банановые панкейки. Разомните банан, добавьте яйцо и ложку муки, обжарьте на сковороде.

Полезные напитки

  • Смузи. Ягоды, банан и йогурт превратятся в густой коктейль, который заменит еду.

  • Кофе с пользой. Добавьте щепотку куркумы или какао-порошка — получите заряд антиоксидантов.

Здоровые бутерброды

Замените белый хлеб на цельнозерновой, колбасу — на слабосолёную сёмгу или куриную грудку. Дополните листьями салата, огурцом и хумусом — и получится сытный и полезный перекус.

Завтрак не обязан быть сложным: творог с фруктами или омлет с овощами вполне справятся со своей задачей. Главное — начать утро с чего-то вкусного, чтобы зарядиться позитивом на весь день.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
