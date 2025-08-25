Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мириам Марголис рассказала о сожалении из-за пренебрежения здоровьем в молодости
Эти привычки могут аукнуться уже в 20 лет: названы главные враги здоровья сердца
Внесите азотные удобрения, если мох появился на солнечном газоне
Житель Липецка потерял 40 тысяч рублей при покупке картофеля через демонстрацию экрана
Microbiology Spectrum: вещество из клёна предложили как замену антисептикам для рта
Не удержавших Филиппа Киркорова на Новой волне в Казани танцоров уволили
Японская Orbital Lasers создаст прототип лазерной системы очистки орбиты к 2027 году
Мебель из поддонов, клумбы в вёдрах и этажерки из досок используют для декора дачи
Где найти настоящую Европу: города, которые меняют привычный сценарий поездок

Нежнее паштета, ароматнее жареных овощей: икра, которая покоряет с первого кусочка

Баклажанная икра: пошаговый рецепт приготовления
2:30
Еда

Эта закуска — настоящий универсал. Она отлично подходит как начинка для тарталеток, намазывается на крекеры, тосты или хлебцы, а ещё прекрасно работает как гарнир или самостоятельное лёгкое блюдо. Готовится просто: сначала овощи обжариваются и тушатся, а потом превращаются в нежную массу с помощью блендера.

Баклажанная икра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Баклажанная икра

Ингредиенты

  • Баклажаны — 3 шт. (630 г)
  • Репчатый лук — 1 шт. (80 г)
  • Морковь — 1 шт. (100 г)
  • Помидор — 1 шт. (90 г)
  • Чеснок — 1 зубчик (5 г)
  • Петрушка — 2 веточки (4 г)
  • Растительное масло — 3 ст. л. (51 г)
  • Соль, сахар, перец — по вкусу
  • Вода — 0,75 стакана (150 мл)

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка.
Вымойте овощи и зелень. Почистите морковь, снимите шелуху с лука и чеснока. Подготовьте контейнер с крышкой для готовой икры.

Шаг 2. Обжарка.
Лук нарежьте кубиками, морковь — тонкими полукольцами. Обжарьте их в сковороде с разогретым маслом 5 минут.

Шаг 3. Добавляем баклажаны.
Порежьте их кубиками и добавьте к овощам. Жарьте ещё 3 минуты.

Шаг 4. Тушение.
Влейте воду, накройте крышкой и тушите на среднем огне около 10 минут, периодически помешивая.

Шаг 5. Подготавливаем помидор.
Сделайте на нём надрез крест-накрест, обдайте кипятком и опустите в ледяную воду. Очистите от кожицы и мелко нарежьте.

Шаг 6. Соединяем ингредиенты.
Добавьте помидор к овощам, посолите, поперчите, при желании всыпьте щепотку сахара. Тушите ещё 10 минут.

Шаг 7. Завершающий штрих.
Добавьте рубленую петрушку и чеснок. Через минуту снимите с огня. Дайте немного остыть.

Шаг 8. Перемалывание.
Измельчите массу блендером до желаемой текстуры — от полностью гладкого пюре до слегка грубоватой массы с кусочками.

Переложите в контейнер, охладите в холодильнике пару часов, чтобы вкус стал насыщеннее.

Уточнения

Овощная икра — холодное закусочное кушанье (тип салата) из измельчённых овощей или грибов (грибная икра).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Российский шоу-бизнес
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли Аудио 
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Наука и техника
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Картофельные лепешки с хрустящей корочкой и плавленым сыром
Фильм Кей-поп-охотницы на демонов стал главным кинопрорывом 2025 года на Netflix
МВД России закрыло крупнейший сайт с персональными данными граждан
Макияж, который работает против морщин: правила и акценты
Августовские посевы: список скороспелых овощей и зелени для огорода
Асаны и штанги: как два разных мира помогают развивать тело гармонично
Военный аналитик объяснил сообщения украинских СМИ о новой мощной ракете ВСУ
Экс-сотрудники Twitter* ведут переговоры о многомиллионной компенсации после увольнений 2022 года
У Германии больше нет денег для системы всеобщего благосостояния
Нефролог Сагова назвала лимоны и клетчатку полезными при склонности к камням в почках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.