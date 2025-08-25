Нежнее паштета, ароматнее жареных овощей: икра, которая покоряет с первого кусочка

Баклажанная икра: пошаговый рецепт приготовления

Эта закуска — настоящий универсал. Она отлично подходит как начинка для тарталеток, намазывается на крекеры, тосты или хлебцы, а ещё прекрасно работает как гарнир или самостоятельное лёгкое блюдо. Готовится просто: сначала овощи обжариваются и тушатся, а потом превращаются в нежную массу с помощью блендера.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Баклажанная икра

Ингредиенты

Баклажаны — 3 шт. (630 г)

Репчатый лук — 1 шт. (80 г)

Морковь — 1 шт. (100 г)

Помидор — 1 шт. (90 г)

Чеснок — 1 зубчик (5 г)

Петрушка — 2 веточки (4 г)

Растительное масло — 3 ст. л. (51 г)

Соль, сахар, перец — по вкусу

Вода — 0,75 стакана (150 мл)

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка.

Вымойте овощи и зелень. Почистите морковь, снимите шелуху с лука и чеснока. Подготовьте контейнер с крышкой для готовой икры.

Шаг 2. Обжарка.

Лук нарежьте кубиками, морковь — тонкими полукольцами. Обжарьте их в сковороде с разогретым маслом 5 минут.

Шаг 3. Добавляем баклажаны.

Порежьте их кубиками и добавьте к овощам. Жарьте ещё 3 минуты.

Шаг 4. Тушение.

Влейте воду, накройте крышкой и тушите на среднем огне около 10 минут, периодически помешивая.

Шаг 5. Подготавливаем помидор.

Сделайте на нём надрез крест-накрест, обдайте кипятком и опустите в ледяную воду. Очистите от кожицы и мелко нарежьте.

Шаг 6. Соединяем ингредиенты.

Добавьте помидор к овощам, посолите, поперчите, при желании всыпьте щепотку сахара. Тушите ещё 10 минут.

Шаг 7. Завершающий штрих.

Добавьте рубленую петрушку и чеснок. Через минуту снимите с огня. Дайте немного остыть.

Шаг 8. Перемалывание.

Измельчите массу блендером до желаемой текстуры — от полностью гладкого пюре до слегка грубоватой массы с кусочками.

Переложите в контейнер, охладите в холодильнике пару часов, чтобы вкус стал насыщеннее.

Уточнения

Овощная икра — холодное закусочное кушанье (тип салата) из измельчённых овощей или грибов (грибная икра).

