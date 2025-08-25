Нежнее паштета, ароматнее жареных овощей: икра, которая покоряет с первого кусочка

Эта закуска — настоящий универсал. Она отлично подходит как начинка для тарталеток, намазывается на крекеры, тосты или хлебцы, а ещё прекрасно работает как гарнир или самостоятельное лёгкое блюдо. Готовится просто: сначала овощи обжариваются и тушатся, а потом превращаются в нежную массу с помощью блендера.
Шаг 1. Подготовка.
Вымойте овощи и зелень. Почистите морковь, снимите шелуху с лука и чеснока. Подготовьте контейнер с крышкой для готовой икры.
Шаг 2. Обжарка.
Лук нарежьте кубиками, морковь — тонкими полукольцами. Обжарьте их в сковороде с разогретым маслом 5 минут.
Шаг 3. Добавляем баклажаны.
Порежьте их кубиками и добавьте к овощам. Жарьте ещё 3 минуты.
Шаг 4. Тушение.
Влейте воду, накройте крышкой и тушите на среднем огне около 10 минут, периодически помешивая.
Шаг 5. Подготавливаем помидор.
Сделайте на нём надрез крест-накрест, обдайте кипятком и опустите в ледяную воду. Очистите от кожицы и мелко нарежьте.
Шаг 6. Соединяем ингредиенты.
Добавьте помидор к овощам, посолите, поперчите, при желании всыпьте щепотку сахара. Тушите ещё 10 минут.
Шаг 7. Завершающий штрих.
Добавьте рубленую петрушку и чеснок. Через минуту снимите с огня. Дайте немного остыть.
Шаг 8. Перемалывание.
Измельчите массу блендером до желаемой текстуры — от полностью гладкого пюре до слегка грубоватой массы с кусочками.
Переложите в контейнер, охладите в холодильнике пару часов, чтобы вкус стал насыщеннее.
Овощная икра — холодное закусочное кушанье (тип салата) из измельчённых овощей или грибов (грибная икра).
