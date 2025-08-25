Одно блюдо вместо трёх: и гарнир, и хлеб, и закуска — всё в этих лепёшках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Картофельные лепешки с хрустящей корочкой и плавленым сыром
Тесто из картофельного пюре при жарке превращается в аппетитные лепешки с хрустящей золотистой корочкой. А внутри — кубики сыра, которые плавятся, насыщают тесто своим вкусом и приятно тянутся при каждом надкусывании.

Картофельные лепешки с сыром
Картофельные лепешки с сыром

Все просто: отварите картофель, разомните его в пюре, добавьте специи и муку. Сформируйте лепешки, спрячьте внутрь кусочки сыра и обжарьте до румяной корочки с обеих сторон. Подавать их лучше всего с томатным, сливочным или чесночным соусом.

Ингредиенты

  • Твердый сыр — 100 г
  • Картофель — 4 шт. (около 480 г)
  • Соль — 0,5 ч. л. (3,5 г)
  • Пшеничная мука — 2 ст. л. (30 г)
  • Черный перец молотый — 0,5 ч. л. (2,5 г)
  • Сладкая паприка — 0,5 ч. л. (3 г)
  • Мускатный орех — щепотка (1 г)
  • Растительное масло — 2 ст. л. (34 г)
  • Куриное яйцо — 1 шт. (60 г)

Пошаговый рецепт

Подготовка
Помойте и очистите картофель. Приготовьте кастрюлю, миску и сковороду.

Шаг 1. Отваривание
Разрежьте картофель на несколько частей, залейте водой так, чтобы она слегка покрывала клубни. Доведите до кипения, убавьте огонь до среднего и посолите. Варите 15–20 минут до готовности.

Шаг 2. Пюре и тесто
Слейте воду, переложите картофель в миску и разомните в пюре. Добавьте яйцо, муку и специи. Хорошо перемешайте до однородного состояния.

Шаг 3. Формирование
Сыр нарежьте кубиками 1–1,5 см. Из картофельного теста сформируйте лепешки диаметром 6–7 см. В центр каждой положите 3–4 кубика сыра, тщательно защипните края и придайте форму шайбы.

Шаг 4. Обжарка
Разогрейте масло на среднем огне. Выложите заготовки и обжарьте по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подача
Переложите готовые лепешки на тарелку и подавайте горячими с любым соусом.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

