Одно блюдо вместо трёх: и гарнир, и хлеб, и закуска — всё в этих лепёшках

Тесто из картофельного пюре при жарке превращается в аппетитные лепешки с хрустящей золотистой корочкой. А внутри — кубики сыра, которые плавятся, насыщают тесто своим вкусом и приятно тянутся при каждом надкусывании.
Все просто: отварите картофель, разомните его в пюре, добавьте специи и муку. Сформируйте лепешки, спрячьте внутрь кусочки сыра и обжарьте до румяной корочки с обеих сторон. Подавать их лучше всего с томатным, сливочным или чесночным соусом.
Подготовка
Помойте и очистите картофель. Приготовьте кастрюлю, миску и сковороду.
Шаг 1. Отваривание
Разрежьте картофель на несколько частей, залейте водой так, чтобы она слегка покрывала клубни. Доведите до кипения, убавьте огонь до среднего и посолите. Варите 15–20 минут до готовности.
Шаг 2. Пюре и тесто
Слейте воду, переложите картофель в миску и разомните в пюре. Добавьте яйцо, муку и специи. Хорошо перемешайте до однородного состояния.
Шаг 3. Формирование
Сыр нарежьте кубиками 1–1,5 см. Из картофельного теста сформируйте лепешки диаметром 6–7 см. В центр каждой положите 3–4 кубика сыра, тщательно защипните края и придайте форму шайбы.
Шаг 4. Обжарка
Разогрейте масло на среднем огне. Выложите заготовки и обжарьте по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подача
Переложите готовые лепешки на тарелку и подавайте горячими с любым соусом.
Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.
