Десерт, который разнообразит завтрак: рецепт шоколадной манки, от которой без ума и дети, и взрослые

Кулинары: добавление какао-порошка превращает манную кашу в десерт

Манная каша у многих ассоциируется с детством: одни вспоминают её с теплом, другие — с лёгким недовольством, ведь не всем детям нравилась эта густая и вязкая еда. Но есть простой способ превратить манку в настоящий десерт, который понравится даже самым капризным едокам — приготовить её с шоколадом.

Шоколадная манная каша

Почему стоит готовить манку с какао

Добавление какао-порошка делает вкус каши ярким и необычным. Она становится похожей на нежный пудинг или горячий шоколад, но сохраняет все полезные качества манки. Такой завтрак подарит энергию на весь день, поднимет настроение и порадует не только детей, но и взрослых.

Ингредиенты для шоколадной манной каши

молоко — 350 мл;

манная крупа — 80 г;

сахар — 2 ст. л.;

какао-порошок — 2 ст. л.

Пошаговый рецепт

Влейте молоко в кастрюлю, добавьте сахар и какао, тщательно перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков. Доведите смесь до лёгкого кипения. Убавьте огонь до минимального и медленно, тонкой струйкой всыпайте манку, постоянно помешивая. Варите кашу до нужной густоты — обычно это занимает 3-5 минут. Снимите с огня и дайте настояться под крышкой ещё пару минут.

Секреты вкусной каши

Без комочков: всыпайте манку только в горячее молоко и постоянно мешайте.

Густота на ваш вкус: если любите жидкую кашу, уменьшите количество крупы до 60 г. Для плотной консистенции увеличьте её до 100 г.

Аромат: можно добавить немного ванили или корицы — вкус станет ещё интереснее.

Как подать

Чтобы завтрак выглядел как настоящее угощение, украсьте кашу свежими ягодами, кусочками фруктов, орехами или тёртым шоколадом. Можно добавить ложку мёда или варенья.

Такое блюдо станет идеальным началом дня: оно сытное, полезное и вместе с тем напоминает десерт. Попробуйте подать шоколадную манку ребёнку — скорее всего, он попросит добавки!

Уточнения

Манная каша - каша из манной крупы. Готовится на молоке, или на воде, обычно с солью и сахаром.

