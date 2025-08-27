Десерт, который разнообразит завтрак: рецепт шоколадной манки, от которой без ума и дети, и взрослые

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Манная каша у многих ассоциируется с детством: одни вспоминают её с теплом, другие — с лёгким недовольством, ведь не всем детям нравилась эта густая и вязкая еда. Но есть простой способ превратить манку в настоящий десерт, который понравится даже самым капризным едокам — приготовить её с шоколадом.

Шоколадная манная каша
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шоколадная манная каша

Почему стоит готовить манку с какао

Добавление какао-порошка делает вкус каши ярким и необычным. Она становится похожей на нежный пудинг или горячий шоколад, но сохраняет все полезные качества манки. Такой завтрак подарит энергию на весь день, поднимет настроение и порадует не только детей, но и взрослых.

Ингредиенты для шоколадной манной каши

  • молоко — 350 мл;

  • манная крупа — 80 г;

  • сахар — 2 ст. л.;

  • какао-порошок — 2 ст. л.

Пошаговый рецепт

  1. Влейте молоко в кастрюлю, добавьте сахар и какао, тщательно перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков.

  2. Доведите смесь до лёгкого кипения.

  3. Убавьте огонь до минимального и медленно, тонкой струйкой всыпайте манку, постоянно помешивая.

  4. Варите кашу до нужной густоты — обычно это занимает 3-5 минут.

  5. Снимите с огня и дайте настояться под крышкой ещё пару минут.

Секреты вкусной каши

  • Без комочков: всыпайте манку только в горячее молоко и постоянно мешайте.

  • Густота на ваш вкус: если любите жидкую кашу, уменьшите количество крупы до 60 г. Для плотной консистенции увеличьте её до 100 г.

  • Аромат: можно добавить немного ванили или корицы — вкус станет ещё интереснее.

Как подать

Чтобы завтрак выглядел как настоящее угощение, украсьте кашу свежими ягодами, кусочками фруктов, орехами или тёртым шоколадом. Можно добавить ложку мёда или варенья.

Такое блюдо станет идеальным началом дня: оно сытное, полезное и вместе с тем напоминает десерт. Попробуйте подать шоколадную манку ребёнку — скорее всего, он попросит добавки!

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
