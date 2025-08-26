Вместо хрустящей картошки — размазня на тарелке: 5 фатальных ошибок, которые портят любимое блюдо

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:42
Еда

Жареный картофель кажется простым блюдом, но именно на нём чаще всего "проваливаются" новички. Всего одна ошибка — и вместо золотистой, хрустящей корочки на тарелке оказывается мягкая, непривлекательная масса. Чтобы избежать этого, нужно знать главные кулинарные запреты.

Жареный картофель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жареный картофель

Ошибки при жарке картофеля

1. Слишком толстая нарезка

Равномерно прожарить крупные куски невозможно — внутри они останутся сырыми. Оптимальная толщина ломтиков — не более 7 мм. Кусочки должны быть примерно одинаковыми по размеру.

2. Отказ от замачивания

Нарезанный картофель обязательно замачивайте в холодной воде на 15 минут. Так уйдёт лишний крахмал, кусочки не будут слипаться и получатся более хрустящими.

3. Соль не вовремя

Солить картофель нужно в конце приготовления. Если сделать это раньше, овощ отдаст сок, потеряет аппетитный вид и корочку.

4. Чрезмерное перемешивание

В идеале картофель достаточно перемешать не более трёх раз за всю жарку. В первые 5 минут трогать его вообще не стоит — иначе золотистой корочки не будет.

5. Жарка под крышкой

Крышка нужна для тушёных блюд, но не для жареного картофеля. Под ней овощи начинают томиться, а не жариться, и вместо румяных ломтиков получится полутушёная масса.

Если соблюдать эти простые правила, картофель получится именно таким, каким его любят — хрустящим снаружи и мягким внутри, с аппетитной золотистой корочкой.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
