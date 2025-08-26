Вместо хрустящей картошки — размазня на тарелке: 5 фатальных ошибок, которые портят любимое блюдо

Кулинары не рекомендуют накрывать картофель крышкой во время жарки

Жареный картофель кажется простым блюдом, но именно на нём чаще всего "проваливаются" новички. Всего одна ошибка — и вместо золотистой, хрустящей корочки на тарелке оказывается мягкая, непривлекательная масса. Чтобы избежать этого, нужно знать главные кулинарные запреты.

Ошибки при жарке картофеля

1. Слишком толстая нарезка

Равномерно прожарить крупные куски невозможно — внутри они останутся сырыми. Оптимальная толщина ломтиков — не более 7 мм. Кусочки должны быть примерно одинаковыми по размеру.

2. Отказ от замачивания

Нарезанный картофель обязательно замачивайте в холодной воде на 15 минут. Так уйдёт лишний крахмал, кусочки не будут слипаться и получатся более хрустящими.

3. Соль не вовремя

Солить картофель нужно в конце приготовления. Если сделать это раньше, овощ отдаст сок, потеряет аппетитный вид и корочку.

4. Чрезмерное перемешивание

В идеале картофель достаточно перемешать не более трёх раз за всю жарку. В первые 5 минут трогать его вообще не стоит — иначе золотистой корочки не будет.

5. Жарка под крышкой

Крышка нужна для тушёных блюд, но не для жареного картофеля. Под ней овощи начинают томиться, а не жариться, и вместо румяных ломтиков получится полутушёная масса.

Если соблюдать эти простые правила, картофель получится именно таким, каким его любят — хрустящим снаружи и мягким внутри, с аппетитной золотистой корочкой.

