Если отварные макароны уже надоели: как превратить их в нежнейшую запеканку всего за 20 минут

Кулинары: запеканка из макарон выпекается 20-25 минут при 180 градусах
Еда

Запеканка из макарон — отличный способ разнообразить привычный гарнир и превратить его в полноценное сытное блюдо. Готовится она просто, а получается ароматной, нежной и очень аппетитной.

Запеканка из макарон
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запеканка из макарон

Ингредиенты (на 250 г макарон)

  • макароны — 250 г

  • сливочное масло — 30 г

  • яйца — 3 шт.

  • молоко — 300 мл

  • сыр — 100 г

  • панировочные сухари — 1 ч. л.

  • соль, перец и специи — по вкусу

Как приготовить

  1. Отварите макароны до полуготовности, слейте воду и добавьте сливочное масло. Перемешайте и дайте немного остыть.

  2. Приготовьте заливку: взбейте яйца с молоком, добавьте соль, перец и натёртый сыр.

  3. Форму для запекания смажьте растительным маслом и слегка присыпьте панировочными сухарями.

  4. Выложите макароны, залейте приготовленной смесью.

  5. Выпекайте в разогретой духовке при 180 °C около 20-25 минут.

Перед подачей можно дополнительно посыпать блюдо сыром, чтобы корочка стала ещё аппетитнее.

Уточнения

Макаронный пирог запеканка из макарон, макаронник - блюдо на основе запечённых макаронных изделий.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
