Если отварные макароны уже надоели: как превратить их в нежнейшую запеканку всего за 20 минут

Кулинары: запеканка из макарон выпекается 20-25 минут при 180 градусах

Запеканка из макарон — отличный способ разнообразить привычный гарнир и превратить его в полноценное сытное блюдо. Готовится она просто, а получается ароматной, нежной и очень аппетитной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Запеканка из макарон

Ингредиенты (на 250 г макарон)

макароны — 250 г

сливочное масло — 30 г

яйца — 3 шт.

молоко — 300 мл

сыр — 100 г

панировочные сухари — 1 ч. л.

соль, перец и специи — по вкусу

Как приготовить

Отварите макароны до полуготовности, слейте воду и добавьте сливочное масло. Перемешайте и дайте немного остыть. Приготовьте заливку: взбейте яйца с молоком, добавьте соль, перец и натёртый сыр. Форму для запекания смажьте растительным маслом и слегка присыпьте панировочными сухарями. Выложите макароны, залейте приготовленной смесью. Выпекайте в разогретой духовке при 180 °C около 20-25 минут.

Перед подачей можно дополнительно посыпать блюдо сыром, чтобы корочка стала ещё аппетитнее.

Уточнения

Макаронный пирог запеканка из макарон, макаронник - блюдо на основе запечённых макаронных изделий.

