Если отварные макароны уже надоели: как превратить их в нежнейшую запеканку всего за 20 минут

Запеканка из макарон — отличный способ разнообразить привычный гарнир и превратить его в полноценное сытное блюдо. Готовится она просто, а получается ароматной, нежной и очень аппетитной.
макароны — 250 г
сливочное масло — 30 г
яйца — 3 шт.
молоко — 300 мл
сыр — 100 г
панировочные сухари — 1 ч. л.
соль, перец и специи — по вкусу
Отварите макароны до полуготовности, слейте воду и добавьте сливочное масло. Перемешайте и дайте немного остыть.
Приготовьте заливку: взбейте яйца с молоком, добавьте соль, перец и натёртый сыр.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и слегка присыпьте панировочными сухарями.
Выложите макароны, залейте приготовленной смесью.
Выпекайте в разогретой духовке при 180 °C около 20-25 минут.
Перед подачей можно дополнительно посыпать блюдо сыром, чтобы корочка стала ещё аппетитнее.
Макаронный пирог запеканка из макарон, макаронник - блюдо на основе запечённых макаронных изделий.
Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.