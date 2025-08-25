Домашний творог из одного только кефира: элементарный рецепт, который получится даже у новичка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Творог — один из самых универсальных и полезных продуктов: он богат белком, кальцием и другими элементами, необходимыми для здоровья. Его любят и взрослые, и дети — кто-то в виде сырников, кто-то в запеканке, а кто-то просто с ягодами и медом.

творог
Фото: freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
творог

Но мало кто знает, что приготовить вкусный домашний творог можно всего из одного ингредиента и без особых кулинарных навыков.

Как сделать творог из кефира

Ингредиенты:

  • кефир — 2 литра.

Процесс приготовления:

  1. Вылейте кефир в кастрюлю и нагревайте на слабом огне, периодически помешивая.

  2. При достижении температуры 60-70°С начнет отделяться творожная масса — этого момента достаточно, чтобы выключить плиту.

  3. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 1 час.

  4. Перелейте массу в сито, застеленное марлей. Дождитесь, пока стечет вся сыворотка.

В результате у вас получится около 350-400 граммов свежего творога - полностью натурального и без добавок.

Зачем готовить творог дома

  • вы точно знаете состав продукта;

  • вкус получается более насыщенным;

  • творог можно использовать как основу для десятков блюд.

Домашний творог — это быстрый и простой способ добавить в рацион полезный белок и вкусные угощения.

Уточнения

Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

