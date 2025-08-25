Домашний творог из одного только кефира: элементарный рецепт, который получится даже у новичка

Творог — один из самых универсальных и полезных продуктов: он богат белком, кальцием и другими элементами, необходимыми для здоровья. Его любят и взрослые, и дети — кто-то в виде сырников, кто-то в запеканке, а кто-то просто с ягодами и медом.
Но мало кто знает, что приготовить вкусный домашний творог можно всего из одного ингредиента и без особых кулинарных навыков.
кефир — 2 литра.
Вылейте кефир в кастрюлю и нагревайте на слабом огне, периодически помешивая.
При достижении температуры 60-70°С начнет отделяться творожная масса — этого момента достаточно, чтобы выключить плиту.
Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 1 час.
Перелейте массу в сито, застеленное марлей. Дождитесь, пока стечет вся сыворотка.
В результате у вас получится около 350-400 граммов свежего творога - полностью натурального и без добавок.
вы точно знаете состав продукта;
вкус получается более насыщенным;
творог можно использовать как основу для десятков блюд.
Домашний творог — это быстрый и простой способ добавить в рацион полезный белок и вкусные угощения.
Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
