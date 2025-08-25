Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда

Приготовление драников за 10 минут: эксперты предложили использовать блендер

Драники любят многие, но далеко не все готовы тратить кучу времени на их приготовление. Ведь самый утомительный этап — натирание сырого картофеля. Терка или мясорубка требуют усилий и терпения, а результат — гора грязной посуды и усталые руки.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи со сметаной

Но есть маленькая хитрость, которая превращает процесс в быстрый и лёгкий: всего десять минут — и тесто для румяных картофельных оладий готово!

"Ленивый" рецепт драников

Что нужно:

картофель — 6 шт.;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Как готовить:

Очистите картофель и нарежьте его кусочками. Отправьте картофель вместе с нарезанным луком в чашу блендера. Взбейте до однородности. Добавьте яйцо, муку, соль и перец. Перемешайте. Обжаривайте получившуюся массу на сковороде с разогретым маслом, формируя оладьи.

В итоге вы получите золотистые, ароматные и очень вкусные драники, при этом избежав изнурительного натирания картофеля.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг. драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской (бел. дранiкi), украинской (укр. деруни), русской, польской, немецкой и еврейской кухнях.

