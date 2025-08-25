Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Приседания со штангой развивают квадрицепсы и ягодицы
Мыло нарушает pH кожи лица, что приводит к сухости и повышенной чувствительности
Учёные выяснили, что регулярность сна важнее его продолжительности для здоровья
Эксперты: домашний творог можно получить путем нагревания кефира
Ветеринары: порча вещей собакой может указывать на стресс или тревогу разлуки
Артемий Лебедев показал необычный унитаз в своём доме
Джинсовая миди-юбка остаётся в центре модного внимания осени 2025 года
Mahindra BE 6 Batman Edition: золотые акценты и символ летучей мыши — что под капотом
Статистика Поднебесной: Россия увеличила закупки китайского винограда в 3 раза

Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда

Приготовление драников за 10 минут: эксперты предложили использовать блендер
1:11
Еда

Драники любят многие, но далеко не все готовы тратить кучу времени на их приготовление. Ведь самый утомительный этап — натирание сырого картофеля. Терка или мясорубка требуют усилий и терпения, а результат — гора грязной посуды и усталые руки.

Оладьи со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной

Но есть маленькая хитрость, которая превращает процесс в быстрый и лёгкий: всего десять минут — и тесто для румяных картофельных оладий готово!

"Ленивый" рецепт драников

Что нужно:

  • картофель — 6 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • яйцо — 1 шт.;

  • мука — 1 ст. л.;

  • соль, перец — по вкусу.

Как готовить:

  1. Очистите картофель и нарежьте его кусочками.

  2. Отправьте картофель вместе с нарезанным луком в чашу блендера. Взбейте до однородности.

  3. Добавьте яйцо, муку, соль и перец. Перемешайте.

  4. Обжаривайте получившуюся массу на сковороде с разогретым маслом, формируя оладьи.

В итоге вы получите золотистые, ароматные и очень вкусные драники, при этом избежав изнурительного натирания картофеля.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг. драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской (бел. дранiкi), украинской (укр. деруни), русской, польской, немецкой и еврейской кухнях.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
