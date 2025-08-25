Драники любят многие, но далеко не все готовы тратить кучу времени на их приготовление. Ведь самый утомительный этап — натирание сырого картофеля. Терка или мясорубка требуют усилий и терпения, а результат — гора грязной посуды и усталые руки.
Но есть маленькая хитрость, которая превращает процесс в быстрый и лёгкий: всего десять минут — и тесто для румяных картофельных оладий готово!
картофель — 6 шт.;
лук — 1 шт.;
яйцо — 1 шт.;
мука — 1 ст. л.;
соль, перец — по вкусу.
Очистите картофель и нарежьте его кусочками.
Отправьте картофель вместе с нарезанным луком в чашу блендера. Взбейте до однородности.
Добавьте яйцо, муку, соль и перец. Перемешайте.
Обжаривайте получившуюся массу на сковороде с разогретым маслом, формируя оладьи.
В итоге вы получите золотистые, ароматные и очень вкусные драники, при этом избежав изнурительного натирания картофеля.
Картофельные оладьи (разг. драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской (бел. дранiкi), украинской (укр. деруни), русской, польской, немецкой и еврейской кухнях.
Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.