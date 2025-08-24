Холодильник — враг №1: где лучше хранить оливковое масло

Цвет и консистенция оливкового масла может различаться в зависимости от сорта оливок, климата и агрономических методов.
Масло может быть от зеленого до золотистого или желтого оттенка. Вкус должен иметь легкую горчинку, нотки пряностей и умеренную перечность, обязательно без прогорклого или уксусного привкуса.
Что касается упаковки, лучшим выбором будет затемненная стеклянная бутылка. Она защищает масло от света и не влияет на его состав, сохраняя свежесть. Также отлично подойдут алюминиевые банки с защитным покрытием внутри — они сохранят вкус и полезные свойства на длительное время. Избегайте прозрачных стеклянных упаковок и пластика — они хуже защищают от кислорода и могут испортить качество масла.
Хранить оливковое масло нужно бережно. Инертный газ в горлышке бутылки поможет замедлить окислительные процессы. Помните, что основными "врагами" масла являются свет, тепло и кислород. Поэтому лучше всего держать его в темном, прохладном месте, вдали от теплоисточников, и обязательно плотно закрывать крышку. Холодильник не подходит для хранения!
При покупке выбирайте оливковое масло высшего качества (Extra Virgin) только у проверенных поставщиков и продавцов.
Оли́ва европе́йская или Масли́на культу́рная, или Масли́на европе́йская, или Оли́вковое де́рево (лат. Olea europaea) — вечнозелёное субтропическое дерево; вид рода Маслина (Olea) семейства Маслиновые (Oleaceae). Растение с древности возделывается для получения оливкового масла, в диком виде не встречается.
