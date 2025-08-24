Необычное оливье: 2 приёма, которые превратят классику в кулинарный хит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
У каждого свой, идеальный вариант приготовления оливье. Однако некоторые рекомендации не помешают и могут упростить процесс приготовления или сделают классический салат более необычным.

Вместо колбасы — мясо

Вместо колбасы в оливье можно добавить запеченное мясо. Для этого:

1. Натрите мясо солью и перцем, обжарьте на сковороде.
2. Запекайте в фольге при 150° около 30 минут.
3. Остудите и нарежьте для салата. Отличный способ улучшить вкус!

Лук без горечи

Если лук кажется слишком острым для оливье, замаринуйте его:

1. Нарежьте лук и залейте кипятком на 30 секунд, затем охладите.
2. Добавьте сахар, уксус и соль, перемешайте и дайте мариноваться 40 минут.
3. Так лук станет хрустящим и вкусным!

 

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
