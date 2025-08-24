Необычное оливье: 2 приёма, которые превратят классику в кулинарный хит

Готовим оливье, о котором будут говорить все: 2 секрета от шеф-поваров

У каждого свой, идеальный вариант приготовления оливье. Однако некоторые рекомендации не помешают и могут упростить процесс приготовления или сделают классический салат более необычным.

Вместо колбасы — мясо

Вместо колбасы в оливье можно добавить запеченное мясо. Для этого:

1. Натрите мясо солью и перцем, обжарьте на сковороде.

2. Запекайте в фольге при 150° около 30 минут.

3. Остудите и нарежьте для салата. Отличный способ улучшить вкус!

Лук без горечи

Если лук кажется слишком острым для оливье, замаринуйте его:

1. Нарежьте лук и залейте кипятком на 30 секунд, затем охладите.

2. Добавьте сахар, уксус и соль, перемешайте и дайте мариноваться 40 минут.

3. Так лук станет хрустящим и вкусным!

