Забудьте про заморозку: этот метод консервации ежевики без сахара покорит ваше сердце

Секрет долголетия ежевики: простой метод консервации без сахара удивит результатом

2:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Ежевика — одна из самых любимых летних ягод, которая быстро портится. Если вы не хотите её заморозить, есть простой способ консервирования без сахара, который позволит сохранить её натуральный вкус, цвет и витамины. Этот метод подходит для тех, кто хочет наслаждаться свежей ежевикой даже зимой.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ежевика

Рецепт консервированной ежевики без сахара

Ингредиенты

2-2,5 кг свежей ежевики

3 столовых ложки лимонного сока (по 1 ст. л. на каждый стакан)

1,5-2 литра воды для заливки и пастеризации

Пошаговая инструкция

Подготовка ягод. Тщательно переберите ежевику, удалите незрелые и повреждённые ягоды. Промойте их под холодной водой и дайте воде стечь. Стерилизация банок. Вымойте банки и крышки горячей водой, затем простерилизуйте их в духовке при 120°C в течение 10 минут. Остудите. Наполнение банок. Разложите ежевику по банкам, оставив свободное место около 2 см. В каждую банку добавьте по 1 столовой ложке лимонного сока. Заливка. Залейте ягоды кипячёной остуженной водой так, чтобы они были полностью покрыты. Протрите горлышки банок, чтобы удалить капли и остатки ягод. Закрытие банок. Закройте банки чистыми крышками. Пастеризация. На дно большой кастрюли положите кухонное полотенце, поставьте на него банки и залейте горячей водой до крышек. Доведите воду до 70°C (лёгкое кипение), но не кипятите. Пастеризуйте банки в течение 20 минут. Охлаждение и хранение. После пастеризации дайте банкам остыть в воде. Высушите их и храните в прохладном тёмном месте (кладовке или погребе).

Советы для улучшения вкуса

Добавьте в каждую банку несколько ягод малины или черники для разнообразия вкуса.

Для аромата положите небольшой кусочек стручка ванили или щепотку корицы.

Если хотите, чтобы ягоды были слаще, используйте подслащённую воду (1-2 ст. л. мёда или сахара на стакан).

Этот метод позволит вам наслаждаться вкусом свежей ежевики круглый год, уверяет primainspirace.cz.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).

