Пальчики оближешь: этот рецепт с ветчиной, плавленым сыром и солёными огурчиками намазки покорит сердца даже привередливых гурманов

Намазка с ветчиной, плавленым сыром, яйцами и солёными огурцами: делимся простым рецептом для вкусного перекуса

Намазка для хлеба — это классика, которая неизменно пользуется популярностью на праздниках, семейных ужинах или просто для быстрого перекуса. Благодаря насыщенному вкусу и универсальности, её можно использовать для приготовления вкусных сэндвичей или канапе. В этом рецепте вы узнаете, как сделать аппетитную намазку, которая обязательно понравится вашим гостям.

Намазка на хлебе

Рецепт вкусной намазки на хлеб

Ингредиенты

Ветчина (мелко нарезанная или измельчённая) — 100 г

Плавленый сыр — 100 г

Майонез — 2-3 ст. л.

Яйца, сваренные вкрутую, — 2 шт. (мелко нарезанные)

Красная луковица — 1 шт. (мелко нарезанная)

Жирная горчица — 1 ст. л.

Солёные огурцы — 1-2 шт. (мелко нарезанные)

Соль, перец — по вкусу

Сахар — щепотка

Вустерширский соус — 1 ст. л.

Рассол из-под солёных огурцов — 1-2 ст. л.

Приготовление

Мелко нарежьте ветчину, яйца, лук и солёные огурцы. Если хотите более однородную текстуру, измельчите ветчину и яйца в блендере. В миске смешайте плавленый сыр и майонез до получения однородной массы. Добавьте жирную горчицу и хорошо перемешайте. Введите в смесь нарезанную ветчину, яйца, лук и огурцы, тщательно перемешайте, чтобы все компоненты равномерно распределились. Добавьте вустерширский соус, рассол, щепотку сахара, соль и перец. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились. Поставьте смесь в холодильник минимум на 30 минут, чтобы вкусы успели смешаться. Намажьте паштет на ломтики хлеба, лепёшки или багет. По желанию украсьте свежими овощами, зеленью или ломтиками помидора, советует primainspirace.cz.

Уточнения

