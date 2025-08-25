Пальчики оближешь: этот рецепт с ветчиной, плавленым сыром и солёными огурчиками намазки покорит сердца даже привередливых гурманов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Намазка с ветчиной, плавленым сыром, яйцами и солёными огурцами: делимся простым рецептом для вкусного перекуса
Еда

Намазка для хлеба — это классика, которая неизменно пользуется популярностью на праздниках, семейных ужинах или просто для быстрого перекуса. Благодаря насыщенному вкусу и универсальности, её можно использовать для приготовления вкусных сэндвичей или канапе. В этом рецепте вы узнаете, как сделать аппетитную намазку, которая обязательно понравится вашим гостям.

Намазка на хлебе
Фото: Design by Freepick by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Намазка на хлебе

Рецепт вкусной намазки на хлеб

Ингредиенты

  • Ветчина (мелко нарезанная или измельчённая) — 100 г
  • Плавленый сыр — 100 г
  • Майонез — 2-3 ст. л.
  • Яйца, сваренные вкрутую, — 2 шт. (мелко нарезанные)
  • Красная луковица — 1 шт. (мелко нарезанная)
  • Жирная горчица — 1 ст. л.
  • Солёные огурцы — 1-2 шт. (мелко нарезанные)
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сахар — щепотка
  • Вустерширский соус — 1 ст. л.
  • Рассол из-под солёных огурцов — 1-2 ст. л.

Приготовление

  1. Мелко нарежьте ветчину, яйца, лук и солёные огурцы. Если хотите более однородную текстуру, измельчите ветчину и яйца в блендере.
  2. В миске смешайте плавленый сыр и майонез до получения однородной массы. Добавьте жирную горчицу и хорошо перемешайте.
  3. Введите в смесь нарезанную ветчину, яйца, лук и огурцы, тщательно перемешайте, чтобы все компоненты равномерно распределились.
  4. Добавьте вустерширский соус, рассол, щепотку сахара, соль и перец. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились.
  5. Поставьте смесь в холодильник минимум на 30 минут, чтобы вкусы успели смешаться.
  6. Намажьте паштет на ломтики хлеба, лепёшки или багет. По желанию украсьте свежими овощами, зеленью или ломтиками помидора, советует primainspirace.cz.

Уточнения

Ветчина́ (ветшина, от ветхий; противопол. свежина́, свежени́на) — просоленный и прокопчённый свиной окорок или реже передняя лопатка; используют мясо и из других частей туши; бывает также ветчина говяжья, оленья, из индейки, курицы и пр.

Плавленый сыр — молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
