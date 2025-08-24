Опасная ошибка на кухне: чем грозит простая привычка мыть курицу перед готовкой

Мытье курицы перед готовкой увеличивает риск заражения сальмонеллой — исследование

Кажется естественным — ополоснуть курицу под краном перед тем, как отправить её в духовку или на сковороду. Многие хозяйки делают это автоматически, думая о чистоте. Но на самом деле привычка, которая кажется безопасной, может привести к обратному результату.

Почему мытьё курицы опасно

Вместо пользы вода разносит бактерии по всей кухне. Брызги летят на раковину, столешницы, разделочные доски и посуду. В итоге риск подхватить кишечную инфекцию только возрастает.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США доказал: мытьё птицы увеличивает вероятность заражения сальмонеллой и кампилобактером — бактериями, способными вызвать серьёзные расстройства пищеварения.

Термическая обработка — лучший защитник

Хорошая новость в том, что никакое мытьё не требуется. Всё, что нужно, — приготовить мясо правильно. При температуре выше 74 °C бактерии погибают, и курица становится безопасной для еды.

Почему мясо хуже после мытья

Мало кто знает, что вода смывает не только микробы, но и естественные соки. В результате мясо может потерять сочность и аромат. Поэтому лучше просто промокнуть курицу бумажным полотенцем, убрав лишнюю влагу.

Как снизить риск заражения

тщательно мойте руки горячей водой с мылом после контакта с сырой птицей;

очищайте все поверхности, ножи и разделочные доски;

храните сырое мясо отдельно от готовых продуктов.

Именно чистота на кухне, а не ополаскивание курицы, обеспечивает безопасность.

Рекомендации экспертов

В Великобритании и ряде других стран официально советуют отказаться от мытья курицы. Это помогает сократить случаи пищевых отравлений. Кулинары и врачи сходятся во мнении: важнее контролировать гигиену на кухне и не бояться термической обработки.

