Опасная ошибка на кухне: чем грозит простая привычка мыть курицу перед готовкой

Кажется естественным — ополоснуть курицу под краном перед тем, как отправить её в духовку или на сковороду. Многие хозяйки делают это автоматически, думая о чистоте. Но на самом деле привычка, которая кажется безопасной, может привести к обратному результату.
Вместо пользы вода разносит бактерии по всей кухне. Брызги летят на раковину, столешницы, разделочные доски и посуду. В итоге риск подхватить кишечную инфекцию только возрастает.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США доказал: мытьё птицы увеличивает вероятность заражения сальмонеллой и кампилобактером — бактериями, способными вызвать серьёзные расстройства пищеварения.
Хорошая новость в том, что никакое мытьё не требуется. Всё, что нужно, — приготовить мясо правильно. При температуре выше 74 °C бактерии погибают, и курица становится безопасной для еды.
Мало кто знает, что вода смывает не только микробы, но и естественные соки. В результате мясо может потерять сочность и аромат. Поэтому лучше просто промокнуть курицу бумажным полотенцем, убрав лишнюю влагу.
тщательно мойте руки горячей водой с мылом после контакта с сырой птицей;
очищайте все поверхности, ножи и разделочные доски;
храните сырое мясо отдельно от готовых продуктов.
Именно чистота на кухне, а не ополаскивание курицы, обеспечивает безопасность.
В Великобритании и ряде других стран официально советуют отказаться от мытья курицы. Это помогает сократить случаи пищевых отравлений. Кулинары и врачи сходятся во мнении: важнее контролировать гигиену на кухне и не бояться термической обработки.
