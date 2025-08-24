Еда, которая превращает утро в кошмар: враги пустого желудка под маской пользы

Диетологи: цитрусовые с утра усиливают кислотность и провоцируют изжогу

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Утро для многих начинается с чашки кофе, но врачи предупреждают: именно этот напиток занимает первое место в списке самых опасных для пустого желудка. Некоторые привычные продукты могут надолго испортить самочувствие, если съесть их сразу после пробуждения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Завтрак в уютной кухне

Цитрусовые и свежие соки

Апельсины, грейпфруты и лимоны содержат кислоты, которые раздражают слизистую и усиливают выработку желудочного сока. Для людей, склонных к изжоге или гастриту, такой завтрак — прямой путь к проблемам.

Дрожжевая выпечка

Пышные булочки и свежий хлеб вызывают брожение и вздутие. На голодный желудок они перевариваются дольше и создают тяжесть на целый день.

Холодные газированные напитки

Стакан сладкой газировки с утра — стресс для организма. Резкая температура и пузырьки углекислого газа замедляют пищеварение и ухудшают кровообращение в желудке.

Острые специи и соусы

Жгучие приправы стимулируют выработку соляной кислоты. Для пустого желудка это серьёзная нагрузка, которая может привести к хроническим проблемам с пищеварением.

Сырые овощи с грубой клетчаткой

Капуста, редис или огурцы кажутся полезными, но утром они могут вызвать метеоризм и сильный дискомфорт. Грубая клетчатка в таких продуктах слишком тяжела для пустого желудка.

Бананы

Несмотря на пользу, эти фрукты содержат много магния. При употреблении натощак он нарушает баланс кальция и магния, что может повлиять на работу сердца.

Йогурты и кисломолочные продукты

Полезные бактерии, ради которых мы едим йогурты, в пустом желудке не выживают — соляная кислота их просто уничтожает. В результате пользы от такого завтрака почти нет.

Консервы и копчёности

Эти продукты содержат консерванты и вещества, раздражающие слизистую желудка. При регулярном употреблении натощак они повышают риск язвы и гастрита.

Уточнения

Ци́трус (лат. Citrus) — род вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Рутовые (Rutaceae).

