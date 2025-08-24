Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны

Тем, у кого есть дача или огород, повезло: можно легко сделать заготовки для ароматного травяного чая и наслаждаться им долгими зимними вечерами.
Подготовка:
Соберите все ингредиенты.
Шаг 1.
Хорошо промойте травы. Пропорции выбирайте сами: у автора всегда преобладает мята.
Шаг 2.
Порежьте листья на средние кусочки и тщательно перемешайте.
Шаг 3.
Заполните смесью небольшие баночки. Отлично подойдут пластиковые контейнеры от суши-баров (в них часто фасуют имбирь). Уберите заготовки в морозилку.
Шаг 4.
Готово! Зимой достаточно взять один замороженный кусочек и заварить его вместе с черным или зеленым чаем. По желанию можно добавить немного имбиря.
Теперь даже холодными вечерами у вас будет кусочек лета в кружке — ароматный, свежий, бодрящий чай. Приятного чаепития!
Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
