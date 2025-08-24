Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны

Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины

Тем, у кого есть дача или огород, повезло: можно легко сделать заготовки для ароматного травяного чая и наслаждаться им долгими зимними вечерами.

Продукты

Мята — по вкусу

Мелисса — по вкусу

Листья черной смородины — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка:

Соберите все ингредиенты.

Шаг 1.

Хорошо промойте травы. Пропорции выбирайте сами: у автора всегда преобладает мята.

Шаг 2.

Порежьте листья на средние кусочки и тщательно перемешайте.

Шаг 3.

Заполните смесью небольшие баночки. Отлично подойдут пластиковые контейнеры от суши-баров (в них часто фасуют имбирь). Уберите заготовки в морозилку.

Шаг 4.

Готово! Зимой достаточно взять один замороженный кусочек и заварить его вместе с черным или зеленым чаем. По желанию можно добавить немного имбиря.

Красивое завершение

Теперь даже холодными вечерами у вас будет кусочек лета в кружке — ароматный, свежий, бодрящий чай. Приятного чаепития!

Уточнения

