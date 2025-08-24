Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины
1:08
Еда

Тем, у кого есть дача или огород, повезло: можно легко сделать заготовки для ароматного травяного чая и наслаждаться им долгими зимними вечерами.

Заготовки для травяного чая
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Заготовки для травяного чая

Продукты

  • Мята — по вкусу
  • Мелисса — по вкусу
  • Листья черной смородины — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка:
Соберите все ингредиенты.

Шаг 1.
Хорошо промойте травы. Пропорции выбирайте сами: у автора всегда преобладает мята.

Шаг 2.
Порежьте листья на средние кусочки и тщательно перемешайте.

Шаг 3.
Заполните смесью небольшие баночки. Отлично подойдут пластиковые контейнеры от суши-баров (в них часто фасуют имбирь). Уберите заготовки в морозилку.

Шаг 4.
Готово! Зимой достаточно взять один замороженный кусочек и заварить его вместе с черным или зеленым чаем. По желанию можно добавить немного имбиря.

Красивое завершение

Теперь даже холодными вечерами у вас будет кусочек лета в кружке — ароматный, свежий, бодрящий чай. Приятного чаепития!

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
