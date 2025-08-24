Домашний кетчуп, который превращает мясо в праздник вкуса — магазинный соус проигрывает всухую

Кетчуп из помидоров с перцем чили: рецепт приготовления дома

Домашний кетчуп всегда выигрывает у магазинного: он ярче на вкус и насыщеннее по аромату. Секрет успеха прост — выбирайте спелые и мясистые помидоры. Они должны быть сочными, с плотной мякотью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Томатный кетчуп чили

Остроту можно регулировать чили: хотите поострее — добавьте больше и не удаляйте семена, предпочитаете мягкий вкус — оставьте только один стручок. Не бойтесь экспериментировать и со специями: кардамон, гвоздика, кориандр, тмин или щепотка корицы придадут кетчупу новые оттенки. Из этого количества ингредиентов у вас получится примерно одна банка объёмом 0,7 литра.

Продукты для рецепта

Помидоры — 15 шт. (1350 г)

Перец чили — 1 шт. (15 г)

Болгарский перец — 1 шт. (150 г)

Чеснок — 3 зубчика (15 г)

Оливковое масло — 0,5 стакана (95 г)

Вода — 0,5 стакана (100 г)

Крахмал — 2 ст. л. (16 г)

Сахар — 2 ч. л. (16 г)

Соль — 2 ч. л. (14 г)

Армянский лаваш (для подачи, по желанию)

Пошаговый рецепт

Подготовка

Помойте все овощи. Очистите чеснок, у перцев удалите плодоножки и семена. Приготовьте сотейник, блендер и стерилизованную банку с крышкой.

Шаг 1

Разрежьте томаты на четвертинки. В сотейнике разогрейте масло, выложите помидоры, добавьте соль и сахар. Перемешайте и тушите около 10 минут.

Совет: используйте спелые мясистые томаты без повреждений.

Шаг 2

Нарежьте чили и болгарский перец, положите их к помидорам. Тушите на слабом огне около 1,5 часов, пока овощи не превратятся в пюре. Не забывайте помешивать.

Хотите ярче вкус? Возьмите два чили и оставьте семена.

Шаг 3

Остудите массу, пробейте блендером и верните в сотейник. Добавьте через пресс чеснок, перемешайте и потушите ещё 5 минут.

Шаг 4

Разведите крахмал в воде и тонкой струйкой введите в соус. Тушите 2 минуты, помешивая.

Шаг 5

Перелейте горячий кетчуп в стерилизованную банку, закройте крышкой, переверните вверх дном и укутайте в плед. Дождитесь полного остывания. Храните в прохладном тёмном месте.

Подача

Домашний кетчуп особенно хорош к шашлыку, жареному мясу или овощам на гриле.

Уточнения

Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и другие).

