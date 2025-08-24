Домашний кетчуп всегда выигрывает у магазинного: он ярче на вкус и насыщеннее по аромату. Секрет успеха прост — выбирайте спелые и мясистые помидоры. Они должны быть сочными, с плотной мякотью.
Остроту можно регулировать чили: хотите поострее — добавьте больше и не удаляйте семена, предпочитаете мягкий вкус — оставьте только один стручок. Не бойтесь экспериментировать и со специями: кардамон, гвоздика, кориандр, тмин или щепотка корицы придадут кетчупу новые оттенки. Из этого количества ингредиентов у вас получится примерно одна банка объёмом 0,7 литра.
Помойте все овощи. Очистите чеснок, у перцев удалите плодоножки и семена. Приготовьте сотейник, блендер и стерилизованную банку с крышкой.
Разрежьте томаты на четвертинки. В сотейнике разогрейте масло, выложите помидоры, добавьте соль и сахар. Перемешайте и тушите около 10 минут.
Совет: используйте спелые мясистые томаты без повреждений.
Нарежьте чили и болгарский перец, положите их к помидорам. Тушите на слабом огне около 1,5 часов, пока овощи не превратятся в пюре. Не забывайте помешивать.
Хотите ярче вкус? Возьмите два чили и оставьте семена.
Остудите массу, пробейте блендером и верните в сотейник. Добавьте через пресс чеснок, перемешайте и потушите ещё 5 минут.
Разведите крахмал в воде и тонкой струйкой введите в соус. Тушите 2 минуты, помешивая.
Перелейте горячий кетчуп в стерилизованную банку, закройте крышкой, переверните вверх дном и укутайте в плед. Дождитесь полного остывания. Храните в прохладном тёмном месте.
Домашний кетчуп особенно хорош к шашлыку, жареному мясу или овощам на гриле.
Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и другие).
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.