Итальянцы бы этого не простили, но это гениально: пицца на сковороде, которая покорит любого

Пицца — любимый перекус миллионов, но чаще всего её приготовление ассоциируется с долгим возней с тестом и духовкой. Хорошая новость: вкусную пиццу можно сделать быстро и прямо на сковороде.
мука — 220 г
разрыхлитель — 1 ч. л.
растительное масло — 3 ст. л.
вода — 6-8 ст. л.
томатная паста или кетчуп — 200 г
чеснок — 2 зубчика
орегано — 1 ст. л.
грибы, оливки, лук, томаты, мясные изделия — по вкусу
сыр (лучше моцарелла)
1. Тесто. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте масло и воду. Замесите и уберите в холодильник на 20 минут.
2. Соус. Смешайте томатную пасту с измельчённым чесноком и орегано.
3. Начинка. Нарежьте овощи и мясные ингредиенты, сыр натрите крупно.
4. Основа. Раскатайте тесто по размеру сковороды. Смажьте её маслом, обжарьте основу с двух сторон по 5 минут.
5. Сборка. Снимите сковороду с огня, смажьте тесто соусом, выложите начинку, посыпьте сыром. Накройте крышкой и подержите ещё 5 минут на огне.
Когда сыр расплавится, ароматная домашняя пицца готова!
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
