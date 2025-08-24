Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Дизайнеры показали эффективные варианты мебели для прихожей разного размера
Тайны идеальной кухни: дизайнеры The Spruce назвали вещи, которые нужно срочно убрать со столешницы
Новый виток конфликта: встреча принца Гарри и Карла III обернулась взаимными обвинениями
Дерматологи заявили: многокомпонентный уход перегружает кожу и нарушает её барьер
Зоопсихологи: главной причиной стресса у кошки является угроза ее личному пространству
Врачи сообщают, что сон на левом боку снижает нагрузку на сердце и улучшает работу ЖКТ
Дом, который всегда в пути: лайнер предлагает пожизненное путешествие для туристов
Похудеть на 10 кг за месяц помогут HIIT тренировки

Итальянцы бы этого не простили, но это гениально: пицца на сковороде, которая покорит любого

Кулинары представили рецепт пиццы, которая готовится на сковороде за 15 минут
1:31
Еда

Пицца — любимый перекус миллионов, но чаще всего её приготовление ассоциируется с долгим возней с тестом и духовкой. Хорошая новость: вкусную пиццу можно сделать быстро и прямо на сковороде.

Пицца на сковороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пицца на сковороде

Что понадобится

  • мука — 220 г

  • разрыхлитель — 1 ч. л.

  • растительное масло — 3 ст. л.

  • вода — 6-8 ст. л.

  • томатная паста или кетчуп — 200 г

  • чеснок — 2 зубчика

  • орегано — 1 ст. л.

  • грибы, оливки, лук, томаты, мясные изделия — по вкусу

  • сыр (лучше моцарелла)

Быстрый рецепт пиццы на сковороде

1. Тесто. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте масло и воду. Замесите и уберите в холодильник на 20 минут.

2. Соус. Смешайте томатную пасту с измельчённым чесноком и орегано.

3. Начинка. Нарежьте овощи и мясные ингредиенты, сыр натрите крупно.

4. Основа. Раскатайте тесто по размеру сковороды. Смажьте её маслом, обжарьте основу с двух сторон по 5 минут.

5. Сборка. Снимите сковороду с огня, смажьте тесто соусом, выложите начинку, посыпьте сыром. Накройте крышкой и подержите ещё 5 минут на огне.

Когда сыр расплавится, ароматная домашняя пицца готова!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода
Садоводство, цветоводство
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода Аудио 
Китай запустил водяную бомбу: Индия и Бангладеш на грани катастрофы
Наука и техника
Китай запустил водяную бомбу: Индия и Бангладеш на грани катастрофы Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Последние материалы
Тайны идеальной кухни: дизайнеры The Spruce назвали вещи, которые нужно срочно убрать со столешницы
Новый виток конфликта: встреча принца Гарри и Карла III обернулась взаимными обвинениями
Дерматологи заявили: многокомпонентный уход перегружает кожу и нарушает её барьер
Кулинары представили рецепт пиццы, которая готовится на сковороде за 15 минут
Зоопсихологи: главной причиной стресса у кошки является угроза ее личному пространству
Врачи сообщают, что сон на левом боку снижает нагрузку на сердце и улучшает работу ЖКТ
Дом, который всегда в пути: лайнер предлагает пожизненное путешествие для туристов
Похудеть на 10 кг за месяц помогут HIIT тренировки
Из базы данных: приставы остановили взыскание 20 млн рублей с Олега Тинькова*
Жидкое удобрение из скошенной травы помогает улучшить почву и урожай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.