Забудьте всё, что знали о жарке курицы: этот ресторанный метод перевернул представление о диетическом мясе

1:27
Еда

Почему куриная грудка так часто превращается в "резину"? Секрет кроется вовсе не в рецепте, а в подготовке мяса.

куриная грудка
Фото: freepik
куриная грудка

Главная ошибка хозяек

Многие хозяйки сразу отправляют куриную грудку на сковороду или в духовку, забывая о маринаде. В результате мясо теряет влагу и становится сухим и жёстким.

Как подготовить грудку, чтобы она осталась сочной

  1. Выбирайте мясо с кожицей и костью. Так оно сохранит больше сока и жира.

  2. Сначала рассол. Сделайте надрез в филе, добавьте соль и сахар, залейте водой со специями. Варите несколько минут, остудите и оставьте курицу в холодильнике на 3 часа.

  3. Обязательно обсушите мясо. Перед приготовлением промокните его бумажным полотенцем.

Маринад для нежности

Лучшие варианты для грудки:

  • молоко или кефир;

  • винный уксус;

  • сливки или сметана;

  • сливочные соусы.

Такое замачивание сделает мясо мягким и ароматным.

Секрет жарки

Самая популярная ошибка — слишком долго держать мясо на огне. Чтобы грудка не пересохла:

  • обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны на сильном огне,

  • затем доведите до готовности по 6-8 минут на медленном.

Так куриная грудка останется нежной и сочной, а не превратится в жёсткий сухой кусок.

Уточнения

Маринование - способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
