Забудьте всё, что знали о жарке курицы: этот ресторанный метод перевернул представление о диетическом мясе

Почему куриная грудка так часто превращается в "резину"? Секрет кроется вовсе не в рецепте, а в подготовке мяса.
Многие хозяйки сразу отправляют куриную грудку на сковороду или в духовку, забывая о маринаде. В результате мясо теряет влагу и становится сухим и жёстким.
Выбирайте мясо с кожицей и костью. Так оно сохранит больше сока и жира.
Сначала рассол. Сделайте надрез в филе, добавьте соль и сахар, залейте водой со специями. Варите несколько минут, остудите и оставьте курицу в холодильнике на 3 часа.
Обязательно обсушите мясо. Перед приготовлением промокните его бумажным полотенцем.
Лучшие варианты для грудки:
молоко или кефир;
винный уксус;
сливки или сметана;
сливочные соусы.
Такое замачивание сделает мясо мягким и ароматным.
Самая популярная ошибка — слишком долго держать мясо на огне. Чтобы грудка не пересохла:
обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны на сильном огне,
затем доведите до готовности по 6-8 минут на медленном.
Так куриная грудка останется нежной и сочной, а не превратится в жёсткий сухой кусок.
Маринование - способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.